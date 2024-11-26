Турция просит США смягчить санкции против "Газпромбанка", чтобы платить РФ за газ

Турция ведет переговоры с США о смягчении режима санкций против России, которое позволило бы ей продолжать использовать "Газпромбанк" для оплаты импорта природного газа.

Об этом пишет Bloomberg.

Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сказал, что без разрешения США "мы не сможем платить России".

"Если исключения не будет, это может иметь очень серьезные последствия для Турции", - сказал министр. Он напомнил о предыдущих случаях, когда санкции, связанные с Ираном, смягчались путем предоставления специальных разрешений.

Россия является крупнейшим поставщиком газа в Турцию, обеспечив около 42% импорта в 2023 году.

В целом Турция в значительной степени зависит от России в энергетическом секторе, в частности, импортирует около половины нефти и строит с помощью России атомную электростанцию.

Турция и Россия планируют создать газовый хаб в Турции и рассматривают возможность прокладки новых подводных газопроводов.

Напомним:

В 2022 году Соединенные Штаты ввели новый пакет санкций против России. Санкции включали около 2600 визовых ограничений для российских и белорусских чиновников, а также первые санкции против руководителей "Газпромбанка".

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в июне 2022 года призвал партнеров отключить от SWIFT российский "Газпромбанк".

Российский "Газпромбанк" с 27 января 2023 г. прекратил трансграничные переводы в долларах США.

США ввели санкции против Газпромбанка, одного из немногих крупных российских кредиторов, еще не попавшего в черный список, с целью ограничить возможности Кремля финансировать свои военные усилия.