Новини 26 листопада: Коломойський назавжди втратив "Приватбанк", зимові виплати на дітей

Про Коломойського. Касаційний господарський суд у складі Верховного суду 26 листопада остаточно поставив крапку у справі про повернення "Приватбанку" його колишнім власникам, відхиливши касаційні скарги Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Про санкції. Туреччина веде переговори зі США щодо пом'якшення режиму санкцій, що дозволить країні продовжувати використовувати російський "Газпромбанк" для оплати імпорту природного газу РФ.

Про зимові виплати. Уряд запроваджує виплату одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб для проходження зимового періоду у розмірі 6500 грн.

Про графіки світла. У середу 27 листопада графіки відключення світла будуть застосовувати з 7:00 до 20:00.

Енергетики оновили графіки відключення світла на середу 27 листопада: для побутових споживачів пом'якшили обмеження.

Про транзит газу. Російський газовий монополіст "Газпром" у своїх внутрішніх планах на 2025 рік виходить із припущення, що транзит газу до Європи через Україну більше не здійснюватиметься після 31 грудня 2024 року.

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Великий прокрастинатор. Чому Зеленський відкладає підвищення податків

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Величезні видатки на війну і залежність від імпорту. Чи встоїть економіка Кремля

Останнім часом західні ЗМІ публікують матеріали про стійкість економіки Росії. Чи дійсно це так і чому її роздуває інфляція? Насправді саме стан економіки змушуватиме Путіна до поступок.