Графики отключения света в среду будут применяться в течение 13 часов
В среду 27 ноября графики отключения света будут применяться с 7:00 до 20:00.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".
Время применения и объем ограничений будут следующими:
- 7:00 – 20:00 – одна очередь отключений (до 4 часов без света в сутки).
Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября.
Время применения и объем ограничений в течение суток может измениться, добавили в энергокомпании.
Справка. Потребители каждой области, не относящиеся к перечню объектов критической инфраструктуры, разделены на 6 очередей (групп). Применение ограничений в три очереди означает, что для половины потребителей в каждом регионе действуют графики почасовых отключений. Четыре очереди – ограничение до 70% потребителей в каждой области .
Когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений – это 4 часа ограничений в сутки, две очереди – 8 часов ограничений, три очереди – 12 часов ограничений, четыре очереди – более 12 часов ограничений.
Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди – ответственность облэнерго.
Как работают графики отключений читайте здесь: Энергетики рассказали, как работают графики отключений и выключает свет