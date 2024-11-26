Шмигаль анонсировал выплату 6,5 тысяч денежной помощи на детей зимой

Правительство вводит выплату единовременного пособия отдельным категориям лиц для прохождения зимнего периода в размере 6500 грн.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Денежное пособие выплачивается для помощи детей из малообеспеченных семей для прохождения зимнего периода.

"В течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн", - сообщил премьер.

Эти средства можно потратить на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой, отметил Шмигаль.

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Напомним:

Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней "поддержки": каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.