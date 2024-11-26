Коломойскому не вернут Приватбанк: решение Верховного суда

Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 26 ноября окончательно поставил точку по делу о возвращении ПриватБанка его бывшим собственникам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Об этом сообщили Национальный банк и Приватбанк .

Судебное решение подтвердило законность национализации банка и невозможность его возвращения частным акционерам. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.

"Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав эксакционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет", - говорится в заявлении НБУ.

"Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто", - сказала член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.

Напомним:

Коломойскому ранее принадлежало 41,66% акций ПриватБанка, Triantal – 16,82%.

Коломойский с сентября 2023 находится в СИЗО. Его подозревают в незаконном завладении 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных денег в кассу Приватбанка и другие преступления.