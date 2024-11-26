Коломойскому не вернут Приватбанк: решение Верховного суда
Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда 26 ноября окончательно поставил точку по делу о возвращении ПриватБанка его бывшим собственникам, отклонив кассационные жалобы Игоря Коломойского и кипрской компании Triantal Investments Ltd.
Об этом сообщили Национальный банк и Приватбанк .
Судебное решение подтвердило законность национализации банка и невозможность его возвращения частным акционерам. Рассмотрение этого дела в судах разных инстанций длилось почти пять лет.
"Верховный суд в очередной раз констатировал, что нарушений прав эксакционеров в процедуре вывода неплатежеспособного ПриватБанка с рынка с участием государства нет", - говорится в заявлении НБУ.
"Дело Коломойского и компании Triantal несло значительные риски для финансовой системы государства из-за требований наших оппонентов, однако банк остается государственным. Дело закрыто", - сказала член правления по вопросам реорганизации и проблемных активов ПриватБанка Солвита Деглава.
Напомним:
Коломойскому ранее принадлежало 41,66% акций ПриватБанка, Triantal – 16,82%.
Коломойский с сентября 2023 находится в СИЗО. Его подозревают в незаконном завладении 5,8 млрд грн путем фиктивного внесения наличных денег в кассу Приватбанка и другие преступления.