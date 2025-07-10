Новости 10 июля: топливо подорожало почти на 5 гривен, Украине для восстановления необходимо $1 триллион

О чем все сегодня говорили?

О "чеке" восстановления. Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет.

О Starlink. Украина станет первой европейской страной, которая предложит мобильные услуги Starlink. Обмен сообщениями запустят до конца года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ к Интернету - в середине 2026 года.

Об активах РФ. Украина получила от Евросоюза 1 миллиард евро за счет доходов от замороженных российских активов.

О горючем. За последний месяц цены на топливо в Украине выросли в среднем почти на 5 гривен на литре и пока не спешат откатываться назад.

О ЕС. Евросоюз объявил о подписании соглашений для Украины - €2,3 млрд в виде кредитных гарантий и грантов.

Эксклюзивы ЭП

Пять лет назад Кабинет министров установил новую минимальную стоимость контрактного обучения, что привело к резкому росту цен в 2025 году. Как так произошло?

Как изменились правила прохождения техосмотра транспортных средств и кого это касается?