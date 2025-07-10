Новости 10 июля: топливо подорожало почти на 5 гривен, Украине для восстановления необходимо $1 триллион
О чем все сегодня говорили?
О "чеке" восстановления. Восстановление и модернизация Украины будет стоить 1 трлн долларов на период в 14 лет.
О Starlink. Украина станет первой европейской страной, которая предложит мобильные услуги Starlink. Обмен сообщениями запустят до конца года, а мобильный спутниковый широкополосный доступ к Интернету - в середине 2026 года.
Об активах РФ. Украина получила от Евросоюза 1 миллиард евро за счет доходов от замороженных российских активов.
О горючем. За последний месяц цены на топливо в Украине выросли в среднем почти на 5 гривен на литре и пока не спешат откатываться назад.
О ЕС. Евросоюз объявил о подписании соглашений для Украины - €2,3 млрд в виде кредитных гарантий и грантов.
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