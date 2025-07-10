Топливо в Украине подорожало почти на 5 грн за литр. В чем причина и что будет дальше?

За последний месяц цены на топливо в Украине выросли в среднем почти на 5 гривен на литре и пока не спешат откатываться назад.

Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95, которые есть в распоряжении ЭП.

Стоимость топлива на украинских АЗС начала расти в начале июня сразу после первых ударов Израиля по Ирану и резкого повышения мировых нефтяных цен.

Тогда цена на нефть эталонного сорта Brent подскочила сразу на 13% и превысила $78 за баррель. Это было самым большим скачком с марта 2022 года, начала полномасштабной войны РФ против Украины.

Если до первых ударов средняя стоимость дизельного топлива по стране была на уровне 52,5 грн за литр, бензина А-95 - 54,59 грн, а бензина А-95 премиум - 58,89 грн за литр.

ЭП

Уже после начала конфликта цены в рознице начали этап роста, который прекратился только через две недели.

Так, по состоянию на 24 июня стоимость топлива стабилизировалась на новых локальных максимумах: литр дизеля стоил уже 55,96 гривен, девяносто пятого бензина - 58,90 гривен, А-95 премиум - 63,12 гривны (подробно смотрите на графике выше).

Интересно, что с начала конфликта на Ближнем Востоке и до конца июня мировые цены на нефть Brent успели вырасти до рекордных 78 долларов за баррель, впоследствии откатиться до 66 долларов, а сейчас держатся ниже отметки в 70 долларов.

В это же время стоимость топлива на украинских АЗС только росла, а затем закрепилась на новых локальных максимумах, где держится до сих пор. Это хорошо видно на графике.

С чем это связано? По словам директора Консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, основная причина текущих цен на заправках - высокие цены на европейском рынке и, соответственно, на оптовом рынке Украины.

"После сильного роста цен на нефтепродукты, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, на рынке Европы наблюдался короткий период снижения стоимости, но впоследствии они возобновили рост.

Например, бензин уже превысил пиковые значения июня: сегодня мы видим цену в 785 долларов за тонну против 770 долларов в середине июня. Стоимость дизеля также держится высоко. Это и есть основная причина, почему стоимость топлива на АЗС не опускается", - говорит Куюн.

Что будет с ценами дальше? "По состоянию на сейчас нет особых оснований надеяться на снижение цен. Закупочная стоимость топлива остается высокой, продажи просели, маржа на АЗС за последний месяц снизилась. Это сигналы, что пространства для снижения цен практически нет.

Цены под напряжением. В текущей ситуации есть больше оснований говорить о дальнейшем росте. Было бы хорошо, если бы стоимость хотя бы стабилизировалась на текущих уровнях", - подытожил Куюн.

Напомним:

2 июля средняя цена на бензин марки А-95 в Украине выросла на 0,02% до 58,93 грн/л, на дизельное топливо - зафиксировалась на уровне 55,86 грн/л.