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ЕС предоставит Украине 2,3 миллиарда евро кредитных гарантий и грантов

Алена Кириченко — 10 июля, 18:35
ЕС предоставит Украине 2,3 миллиарда евро кредитных гарантий и грантов
Getty Images

Евросоюз объявил о подписании соглашений для Украины – €2,3 млрд в виде кредитных гарантий и грантов.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его ожиданиям, это позволит привлечь до €10 млрд инвестиций в восстановление.

Отдельно объявлено о запуске Фонда реконструкции Украины с начальным капиталом €220 млн. Инициатива имеет целью стимулировать частные инвестиции в критические сектора: энергетику, инфраструктуру, промышленность, отметил Шмыгаль.

"Следующим шагом должна стать конфискация замороженных активов рф. Это вопрос справедливости, устойчивого развития и безопасности", – подчеркнул он.

Напомним:

В течение 2025-2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей с российских активов 3 млрд долл.

10 июля Украина получила от Евросоюза 1 миллиард евро за счет доходов от замороженных российских активов.

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