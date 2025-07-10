Новини 10 липня: пальне подорожчало майже на 5 гривень, Україні для відбудови необхідно $1 трильйон
Про що всі сьогодні говорили?
Про "чек" відбудови. Відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трлн доларів на період у 14 років.
Про Starlink. Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Обмін повідомленнями запустять до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.
Про активи РФ. Україна отримала від Євросоюзу 1 мільярд євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів.
Про пальне. За останній місяць ціни на пальне в Україні зросли в середньому майже на 5 гривень на літрі та поки не поспішають відкочуватись назад.
Про ЄС. Євросоюз оголосив про підписання угод для України – €2,3 млрд у вигляді кредитних гарантій та грантів.
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