Новини 10 липня: пальне подорожчало майже на 5 гривень, Україні для відбудови необхідно $1 трильйон

Про що всі сьогодні говорили?

Про "чек" відбудови. Відбудова та модернізація України коштуватиме 1 трлн доларів на період у 14 років.

Про Starlink. Україна стане першою європейською країною, яка запропонує мобільні послуги Starlink. Обмін повідомленнями запустять до кінця року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ до Інтернету - у середині 2026 року.

Про активи РФ. Україна отримала від Євросоюзу 1 мільярд євро за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Про пальне. За останній місяць ціни на пальне в Україні зросли в середньому майже на 5 гривень на літрі та поки не поспішають відкочуватись назад.

Про ЄС. Євросоюз оголосив про підписання угод для України – €2,3 млрд у вигляді кредитних гарантій та грантів.

Ексклюзиви ЕП

П'ять років тому Кабінет міністрів встановив нову мінімальну вартість контрактного навчання, що призвело до різкого зростання цін у 2025 році. Як так сталося?

Як змінилися правила проходження техогляду транспортних засобів та кого це стосується?