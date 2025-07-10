Цены на обучение в университетах резко выросли: кто в этом виноват?

Пять лет назад Кабинет министров установил новую минимальную стоимость контрактного обучения, что привело к резкому росту цен в 2025 году. Как так произошло?

В 2025 году абитуриентов ожидает резкое повышение стоимости обучения на контрактной форме в ведущих университетах, прежде всего в Киеве.

Цены выросли почти на все популярные специальности. Для многих это стало неприятной неожиданностью, особенно на фоне войны. В течение последних трех лет стоимость контракта росла или медленно, или не менялась. Еще более интересная причина нынешнего скачка цен: государство заставило университеты их повысить.

Правительство стремится регулировать высшие учебные заведения (ЗВО), которые "демпингуют" ценами для "контрактников", покрывая свои расходы за счет государственного бюджета. Зато в университетах жалуются, что текущее повышение приведет к сокращению количества поступающих и уменьшит доступность образования.

Продолжат ли расти цены на образование и как это повлияет на поступающих?

Почему выросли цены

Предпосылки для роста стоимости обучения правительство заложило пять лет назад. 3 марта 2020 года Кабмин ввел так называемую индикативную себестоимость.

Индикативная себестоимость устанавливается отдельно для каждого университета. Она используется для определения заведением высшего образования минимального размера платы за обучение. Устанавливать более низкие цены запрещено.

В постановлении правительства указано, что минимальная стоимость года обучения не может быть больше трех средних зарплат в регионе, где расположен университет.

Необходимость этого решения чиновники объясняли тем, что государство тратит на студента-бюджетника как минимум вдвое больше, чем стоит образование студента-контрактника. Таким образом ЗВО держали низкие цены и увеличивали количество поступающих, при этом предоставляя некачественное образование, считали в правительстве.

После введения минимальных цен на обучение ситуация с разницей между стоимостью контракта и расходами государства на одного студента почти не изменилась. Например, расходы на "бюджетника" в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко (КНУ) в 2025 году составляют 117 тыс. грн в год, сообщил ректор Владимир Бугров. Тогда как цены на контрактное обучение в КНУ в 2025 году, уже после повышения стоимости, будут колебаться от 31 тыс. грн до 99 тыс. грн в год.

Иными словами, цена контракта еще не покрывает расходы государства на одного студента. В других университетах этот разрыв еще больше. "Оказывается, государство берет на себя большую часть расходов университета, а он демпингует ценами и в ущерб качеству борется за количество студентов, потому что это увеличивает поступления в их спецфонд", - говорит глава образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.

По его словам, с 2020 года минимальную стоимость образования повышали постепенно. После начала большой войны ее не устанавливали, но в 2024 году эту практику возобновили. В 2025 году минимальную стоимость обучения повысили.

В 2025-2026 учебном году минимальную стоимость обучения установят для 38 специальностей из 110, отталкиваясь от индикативной себестоимости. В частности - для самых популярных специальностей: "Психология", "Менеджмент", "Филология", "Компьютерные науки" и "Право". Во власти эти пять направлений называют "конъюнктурными", то есть которыми перенасыщен рынок труда.

На 25% дороже будут специальности "Бизнес, администрирование и право", "Экономика и международные экономические отношения", "Международные отношения", "Журналистика", "Стоматология", "Гостинично-ресторанное дело и кейтеринг", "Туризм и рекреация". Для них правительство установило отдельный коэффициент.

Если ожидать, что в 2025 году количество поступающих будет таким же, как и в 2024-м, то рост цен коснется 290 тыс. студентов только пяти самых популярных специальностей. Глава образовательного комитета Верховной Рады отмечает, что правительство ограничивает минимальную стоимость контрактного обучения, чтобы стимулировать непопулярные, но нужные государству образовательные программы. "Мы сознательно пошли на этот шаг, чтобы стимулировать людей поступать на программы, которые нужны государству, но мы не готовы стимулировать те, которые государству не нужны в таком количестве", - говорит Бабак.

Как намекнул заместитель министра образования Михаил Винницкий, Украине нужны специалисты, связанные с человеческим капиталом: архитекторы, строители, инженеры, энергетики, авиаторы, медики, учителя, терапевты-реабилитологи.

Реакция университетов

В комитете Верховной Рады по вопросам образования уверяют, что рост цен коснется только тех университетов, которые искусственно занижали цены. "Мы считаем, что это не бьет по техническим университетам. Это проблема для высокоспециализированных, например, юридических или экономических университетов, но они имеют устойчивую базу абитуриентов, которые в них идут именно из-за своей специализации", - говорит Бабак.

В то же время в Национальном техническом университете "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" (КПИ) и КНУ считают, что постановление правительства ударит по крупным ЗВО и приведет к падению количества поступающих.

"При равных условиях стоимость обучения в киевских ЗВО намного выше, чем в "периферийных". А едут в Киев учиться и платить за обучение со всей Украины. Эта ситуация ставит нас в неконкурентные условия", - говорит Бугров.

В КПИ утверждают, что за счет большого спроса на "конъюнктурные" специальности, они в основном были самоокупаемыми благодаря большому набору студентов. Поступление на эти направления даже позволяло покрывать дыры в бюджете, выплачивать заработные платы. В университете обеспокоены тем, что минимальная стоимость может уменьшить набор студентов и, соответственно, их доходы.

"Есть университеты, которые имеют один учебный корпус, но много студентов. Качество обучения у них низкое, но оно дешевое. На выходе и они, и мы имеем одинаковый диплом. Ударит ли по ним это постановление сильнее? Не уверен", - говорит проректор по административно-финансовой работе КПИ Сергей Манзюк.

В "Политехе" также отмечают, что из-за ограничения минимальной цены государственные университеты вступают в конкуренцию с частными, в которой они слабее из-за бюрократии. Бабак, наоборот, утверждает, что частные университеты не могли конкурировать с государственными в условиях демпинга цен на обучение.

Что дальше

В Минобразования и Верховной Раде настроены приравнять государственные расходы на студента и цену по контракту. При таких условиях цены на обучение будут расти. В университетах обеспокоены, что изменения могут привести к уменьшению государственных расходов на вузы. Представители университетов утверждают, что во многих ЗВО сейчас недофинансирование и возможна ситуация, что государство будет уменьшать свое участие в финансировании университетов.

Университеты сетуют, что повышение цен усложнит получение образования бедными гражданами. В КНУ обеспокоены конкуренцией с зарубежными вузами. "Польша и некоторые страны ЕС предлагают нашим школьникам бесплатное образование, а у нас внедряют условия, которые вытесняют молодежь за границу. В условиях войны и нескольких лет после победы образование должно быть полностью за счет государства", - говорит Бугров.

И правительство, и вузы возлагают надежду на государственные гранты, которые могут покрыть до 50% стоимости контрактного обучения. В КПИ в 2024 году такие гранты получили более 700 студентов - одна пятая всех поступающих. Университеты также готовы предлагать льготное кредитование и стипендии совместно с бизнес-партнерами.