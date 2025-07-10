Техосмотр обязателен, но не для всех: кто должен проходить ТО и где это сделать

Как изменились правила прохождения техосмотра транспортных средств и кого это касается?

Обязательный технический осмотр автомобилей, которые не используют в коммерческих целях, в Украине отменили в 2011 году. Тогда такое решение во власти мотивировали стремлением устранить чрезмерное государственное регулирование в сфере автоперевозок.

С тех пор было несколько инициатив по возвращению техосмотра. В 2019 году Министерство инфраструктуры даже публиковало соответствующий законопроект.

Чтобы приблизить украинские нормы и стандарты к Европейскому Союзу, в мае 2025 года Кабинет министров утвердил новые правила прохождения технического осмотра автомобилей. Эти изменения вступили в силу с 1 июля. Правда, касаются они не всех.

Кому обязательно нужно проходить техосмотр, где это сделать и сколько стоит?

Что такое технический осмотр транспорта

Технический осмотр (ТО) или как его называют официально "обязательный технический контроль" - это проверка транспортного средства для того, чтобы убедиться, что оно исправно и безопасно для движения.

Во время техосмотра проверяют тормоза, рулевое управление, светопропускание стекла, фары и свет, шины и колеса, ремни безопасности, выбросы вредных веществ, кузов, газобаллонное оборудование (при наличии). В учебных машинах также проверяют дополнительные педали.

Кроме этого сверяют номера кузова (VIN-код) и номерные знаки автомобиля с данными документов.

Кто обязательно должен проходить техосмотр

Для владельцев легковых автомобилей техосмотр отменили еще в 2011 году, но для ряда других видов транспорта он остается обязательным.

Раз в два года должны проходить ТО легковые авто, которые используют в коммерческих целях (например, для доставки товара), грузовики весом до 3,5 тонн и прицепы к ним (которые эксплуатируются более двух лет).

Ежегодно проверку проходят грузовые авто свыше 3,5 тонны, их прицепы, а также такси, независимо от того, сколько времени они используются.

По этому поводу есть важное уточнение. Даже если владелец автомобиля сотрудничает с платформами вроде Bolt или Uklon, но не имеет лицензии на пассажирские перевозки, юридически - это не такси. То есть проходить ТО ему не нужно.

Дважды в год осмотр проходят автобусы и спецтехника, которая перевозит опасные грузы, независимо от срока эксплуатации.

Как пройти обязательный техосмотр авто

Перечень пунктов техконтроля можно найти на сайте Главного сервисного центра. На карте указан адрес пунктов, контакты и перечень транспортных средств, которые могут пройти в них контроль.

Как пройти обязательный техосмотр? Сервисный центр МВД

Результаты обследования вносят в электронный протокол, а владельцу транспортного средства выдают бумажную копию. Проверить действительность документа можно онлайн с помощью сервиса "Проверка протокола ОТК".

Сама процедура прохождения ТО длится от 30 мин до 65 мин в зависимости от транспортного средства. Например, для легковых авто ориентировочное время осмотра составляет 40 мин.

Стоимость проведения техосмотра пункты определяют самостоятельно. Например, в Киеве пройти ТО для легкового авто стоит около 1,3-1,6 тыс. грн.

Какие новые требования к техосмотру

Главное нововведение 2025 года - введение полной фото- и видеофиксации процесса технического контроля. Соответственно каждый пункт технического контроля должен иметь не менее двух камер, которые будут фиксировать весь процесс.

При этом, транспортное средство на фото должно занимать минимум 70% площади изображения. Также обязательно должна быть указана дата и время, которая будет совпадать с датой подачи протокола, а сами фотографии должны быть четкими и хорошо освещенными.

Пример требования к фотофиксации Сервисный центр МВД

"Главная цель - улучшить контроль и снизить так называемый номинальный, фиктивный обязательный технический контроль. Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью проводить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации дает нам возможность контролировать всю процедуру", - объяснял заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Павел Сорока.

В Украине работают около 800 пунктов технического контроля. Они уже оснащены необходимым оборудованием и камерами, поэтому сразу присылают видеофайлы с проверки в региональные сервисные центры.

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Также во время техосмотра кроме снимка счетчика пробега (одометр), при наличии нужно фиксировать и тахограф. Этот прибор записывает режим движения (скорость и пройденное расстояние) и труда водителя (время работы за рулем, период отдыха).

Кроме привычного снимка одометра, теперь обязательно фиксируется и тахограф (если он установлен) - с дополнительными фотографиями активного экрана и таблички адаптации. Для учебных автомобилей - упрощена фиксация элементов управления.

В то же время отменили отдельную фотофиксацию результатов тормозных испытаний. Теперь достаточно видеозаписи всего процесса.

Что будет, если не пройти ТО

Если использовать транспортное средство без действительного технического осмотра, можно получить штраф. Правда, его сумма в разы меньше, чем стоимость ТО - всего 340 грн. За повторное нарушение в течение года могут лишить водительских прав на срок от 3-х до 6 месяцев.

Для пунктов, которые провели техосмотр с нарушениями (например, с некорректной фотофиксацией), предусмотрен административный штраф - 1400 грн.

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Контроль за соблюдением новых требований будут осуществлять сервисные центры МВД. Если во время мониторинга обнаружат нарушения (например, отсутствует часть видеозаписи), протокол техконтроля аннулируют и сообщат об этом владельцу.