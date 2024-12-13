Правительство "подарит" 908 гривен украинцам, которым исполнилось 18 лет: на что можно потратить

На следующей неделе правительство запускает программу по выдаче карточек на 908 гривен украинцам, которым исполнилось 18 лет в этом году, на покупку книг.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Те, кому в этом году исполнилось 18 лет, смогут получить специальную карточку на 908 грн, чтобы приобрести книги, напечатанные в Украине на украинском языке", - сообщил он.

Шмыгаль считает, что это важный элемент поддержки книгоиздательства и чтения на украинском на фоне войны.

Подать заявку на получение средств можно через приложение "Дія". Там надо будет выбрать услугу "еКнига", а затем перейти по ссылке, открыть специальную виртуальную банковскую карточку "еКнига" в одном из банков Украины.

Если заявку одобрят, деньги зачислят на карту, использовать их нужно будет в течение 3 месяцев.

Напомним:

10 декабря украинцы начали получать 1 000 на карту Национального кэшбэка по программе "Зимней еПоддержки".

Для того, чтобы получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя еПоддержка", не обязательно предоставлять разрешение на передачу данных о покупках.