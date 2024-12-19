Украинцы обходят валютные ограничения НБУ с помощью правительства США. Реакция регулятора

Изобретательность украинских компаний раскрывается с ужесточением ограничений от государства. Как украинцы в очередной раз обхитрили НБУ?

Почти три года Украина живет в условиях жестких валютных ограничений, которые Национальный банк ввел в первые же часы большой войны. Большинство из них продолжает действовать по сей день.

В начале 2024 года ряд крупных бизнес-групп, в частности "Метинвест", "Интерпайп", "Кернел", ДТЭК и Vodafone через правительство пытались заставить Нацбанк частично снять свои ограничения, чтобы рассчитаться по внешним займам. В конце концов, НБУ услышал бизнес и ввел масштабный пакет валютных послаблений.

Впрочем, глобально проблема не исчезла. Иностранные компании до сих пор не могут перевести за рубеж заработанные в Украине прибыли, а отечественные предприятия - вывести за рубеж средства для того, чтобы выйти на международные рынки. По крайней мере, такой запрет существует официально.

То, что для одних является ограничением, для других становится возможностью. За последние несколько лет в Украине образовался рынок разнообразных схем, с помощью которых люди и компании обходят запреты НБУ. Пожалуй, самый распространенный способ сделать это - с помощью криптовалюты. Однако он подойдет далеко не каждому.

В поле зрения НБУ попала "схема", в которой замешаны три крупных игрока рынка ценных бумаг Украины. Усиленное внимание со стороны Нацбанка уже влияет на их бизнес-процессы, несмотря на то, что банковский регулятор не имеет никаких властных полномочий на фондовом рынке.

Как обойти ограничения Нацбанка на вывод капитала за границу и при чем здесь Министерство финансов США?

Обойти ограничения с помощью правительства США

В начале декабря 2024 года Национальный банк разослал всем украинским банкам письмо (с копией ознакомилась ЭП), в котором описал то, что он считает "схемой по обходу валютных ограничений".

Письмо касается трех инвестиционных компаний: ООО "Доминанта Трейд", ООО "Универ Капитал" и ООО "Инвестиционный капитал Украина" (группа ICU). С последней НБУ уже имел публичный конфликт и даже судебные споры.

Как работает схема? Клиенты инвестиционных компаний покупают облигации правительства США (так называемые трежерис), у которых вскоре наступит дата погашения. Поскольку индивидуальными решениями Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) эти ценные бумаги допускают к торговле на украинском рынке, то их покупка происходит за гривну.

Когда трежерис оказываются на счете клиента в Украине, он дает компании распоряжение перевести эти облигации на счет в ценных бумагах в иностранном депозитарии (учреждение, которое ведет учет прав на ценные бумаги). Когда же наступает дата погашения, клиент получает валютные средства от американского правительства на свой банковский счет уже за рубежом.

Как следствие, юридическое или физическое лицо с помощью инвестиционных компаний и американских облигаций конвертирует свои гривневые средства, которые находятся в Украине, в валюту за рубежом. По информации, которую приводит Нацбанк, большинство средств от погашения американских облигаций обратно в Украину не возвращаются.

Поэтому, как отмечает НБУ, у него "возникают подозрения, что облигации США, приобретенные клиентами физическими и юридическими лицами через инвестиционные фирмы, выводятся за рубеж до наступления даты их погашения с целью получения этими клиентами средств в иностранной валюте за пределами Украины". Иными словами, Нацбанк подозревает упомянутые инвестиционные компании в обходе существующих валютных ограничений.

Поэтому, в письме регулятор "рекомендует банкам усилить внимание" к операциям инвестиционных компаний, а также "обеспечить осуществление надлежащего мониторинга финансовых операций и деятельности таких клиентов".

Каковы масштабы обхода ограничений

Использование американских облигаций для обхода валютных ограничений НБУ - не новая для Украины история. Сразу несколько собеседников ЭП на фондовом рынке, а также в финансовых регуляторах отмечают, что такие операции проводились еще с 2022 года.

Приобрести американские облигации и вывести их за рубеж можно не только при посредничестве трех инвестиционных компаний, упомянутых в письме НБУ. Такие услуги предоставляют и другие украинские брокеры. Однако именно на эти три компании приходится наибольшая доля таких операций, пояснили ЭП собеседники на рынке.

В последнее время объемы операций с американскими облигациями могли значительно возрасти, что и привлекло внимание Нацбанка и подтолкнуло его разослать банкам уже упомянутое письмо.

Так, собеседники ЭП на фондовом рынке отмечают, что в сентябре 2024 года объемы торговли иностранными облигациями в Украине превысили объемы сделок с украинскими облигациями за рубежом. За тот месяц они выросли почти втрое - до 27,6 млрд грн (в эквиваленте по курсу НБУ).

Как объясняют в одной из инвестиционных компаний, которую НБУ подозревает в обходе валютных ограничений, использование американских трежерис для вывода капитала из Украины - не дешевое удовольствие.

Эти ценные бумаги нужно сначала завести на украинский рынок и допустить к торгам, на что может потребоваться несколько дней. Далее они торгуются на отечественных фондовых биржах по повышенному курсу, ведь продавцы закладывают в цену определенную премию. Не стоит забывать и о комиссиях, которые клиенты должны оплатить брокеру за покупку и перевод американских облигаций за границу.

Окончательная цена вывода средств с помощью облигаций американского правительства может составлять 5-10% от суммы. Поэтому такие операции, как правило, используют только крупные клиенты, которым важно, чтобы выведенный капитал имел легальное происхождение и мог пройти финансовый мониторинг иностранных банков.

Как письмо НБУ влияет на бизнес

Несмотря на то, что письмо Национального банка к коммерческим банкам было разослано исключительно банкам, и в компании "Универ", и в "Доминанта Трейд", и в ICU знали о его существовании. Собственно как и каждый профессиональный участник фондового рынка, с которыми общалась ЭП во время подготовки материала.

В свою защиту инвесткомпании отмечают, что проводят легальную деятельность в соответствии с действующим законодательством и никаких ограничений не нарушают. Более того, они подчеркнули, что не могут не перевести трежерис за границу по требованию клиента, поскольку такой отказ приведет к потере ими лицензий.

Заметим, что ни в одной из трех компаний не согласились официально комментировать письмо НБУ по ним. Хотя уже чувствуют его последствия. В частности в двух из них отметили о замедлении банковского обслуживания. В некоторых случаях банки вообще отказывались переводить на счет инвестиционной компании средства клиента для покупки ценных бумаг. Причем, не только иностранных.

"Недавно инвестор-физлицо пытался перевести средства для приобретения ОВГЗ, но финмон банка, в котором он имеет счет, отказался провести платеж и запросил дополнительные документы, которые вообще не должны предоставляться для таких обычных операций. Такое требование в банке объяснили тем, что эта операция может быть нелегальным выводом средств за границу", - говорит ЭП представитель одной из компаний.

В другой отмечают, что Нацбанк вообще не имеет полномочий вмешиваться в работу рынка ценных бумаг. Банки же выполняют "рекомендацию" НБУ, потому что "запуганы" его агрессивной политикой и многочисленными штрафами.

ЭП направила запрос в Национальный банк относительно присланного письма, однако ответа на момент выхода материала там не предоставили. Также банковский регулятор не стал комментировать, каким должен быть порядок действий банков в отношении инвестиционных компаний, упомянутых в его письме.

Обойти политические риски

Почему для вывода средств за рубеж используют именно трежерис, если для таких операций годятся любые иностранные ценные бумаги?

Эти облигации - наиболее высоколиквидный актив на международном фондовом рынке, который имеет прогнозируемую и стабильную цену. Кроме этого, их выпускает Минфин ключевого партнера Украины. Поэтому любые решения, которые могут ограничить их обращение, несут политические риски для Нацбанка.

"Представьте реакцию американского посольства, когда там узнают, что НБУ пытается ограничить или запретить украинским инвесторам вкладывать в государственный долг США", - говорит менеджер одной из компаний о которых упоминается в письме Нацбанка.

По видимому, поэтому НБУ решил противодействовать схемам непублично, направив банкам "письма-рекомендации". В конце концов, это не первый случай, когда Нацбанк избегает негативных политических последствий за свои решения. Накануне он добился уменьшения лимитов на переводы граждан, оформив это решение через меморандум, который между собой заключили сами банки.

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Несмотря на политические риски решение об ограничении операций с американскими облигациями все же готовится. Правда, примет его не НБУ, а профильный регулятор - НКЦБФР. Последний уже как минимум полгода активно дискутирует с Нацбанком, защищая свободный трансграничный оборот ценных бумаг.

Как рассказывают ЭП собеседники в финансовых регуляторах, до конца 2024 года НКЦБФР может запретить переводить иностранные ценные бумаги со счетов в Украине за границу. На таком решении якобы настаивает МВФ, который до конца декабря должен выделить очередной транш финансирования.

Участники фондового рынка, в том числе и попавшие в "черный список" НБУ, уже говорят, что новое ограничение может стать ощутимым ударом как для их бизнеса, так и для развития фондового рынка Украины в целом. Но остановится ли после этого поток капитала из страны через щели в валютных ограничениях Нацбанка - покажет только время.