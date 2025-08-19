Кто и зачем блокирует назначение нового главы "Оператора ГТС"?

Министерство энергетики продвигает на должность главы "Оператора ГТС" удобную для себя кандидатуру - экс-главу НКРЭКУ Оксану Кривенко. Именно поэтому отбор искусственно затягивается уже не один месяц.

Стратегическое предприятие, которое управляет всей газотранспортной системой Украины и от которого напрямую зависит будет ли в домах украинцев газ и тепло, уже более полугода функционирует без полноценного руководителя. Хотя конкурс объявили еще в начале февраля 2025 года, компанией в статусе и.о. до сих пор руководит Владислав Медведев.

Основная причина задержки - попытки сначала бывшего министра энергетики Германа Галущенко, а теперь и новой руководительницы Минэнерго Светланы Гринчук поставить во главе Оператора "понятного" и полностью контролируемого человека.

Речь идет об Оксане Кривенко, экс-главе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая с мая возглавляет регуляторное направление в "Операторе ГТС".

Сначала конкурс на должность руководителя "Оператора ГТС" выглядел стандартно: объявили конкурс, прошел отбор кандидатов, сформировали шорт-лист из пяти финалистов, среди которых наблюдательный совет компании и должен был определить победителя. Уже в апреле медиа сообщали, что "Оператора ГТС" возглавит именно Кривенко, ведь ее кандидатуру напрямую лоббировал тогдашний министр Галущенко.

Но дальше процесс начали "тормозить". Сначала это объясняли необходимостью доукомплектовать набсовет компании (этот процесс завершили в июле), затем разразился скандал из-за инициированных Минэнерго изменений в уставы "Укрэнерго" и "Оператора ГТС", что вызвало значительный резонанс и остановило принятие решений.

Читайте также: Вся энергетическая рать. Как несмотря на громкие коррупционные скандалы Галущенко увеличивает свое влияние на энергетику Украины

Дополнительной интригой стало то, что после смены правительства новая руководительница Минэнерго Гринчук заговорила о проведении нового конкурса, хотя предыдущий так и не был завершен. И что интересно, по данным ЭП, в результате победить в "новом" отборе снова должна та же Кривенко.

"Что касается "Оператора ГТС" - провели совещание с наблюдательным советом и с дирекцией. В ближайшее время наблюдательный совет будет принимать решение об объявлении (нового) конкурса на директора. Скорее всего нового конкурса. Они сейчас принимают это решение, но мы должны иметь не временно исполняющего обязанности в одной из ключевых компаний, а полноценного директора", - говорила Гринчук во время заседания Комитета по вопросам энергетики в июле.

Тогда возникает логичный вопрос: зачем вообще проводить еще один конкурс, если экс-глава НКРЭКУ уже находится среди финалистов предварительного отбора и, казалось бы, может быть назначена прямо сейчас?

Ответ кроется в другой проблеме: Кривенко является фигуранткой дела "Роттердам+", которое сейчас рассматривается в суде. Поэтому некоторые члены наблюдательного совета "Оператора ГТС" категорически отказывались голосовать за ее кандидатуру, даже несмотря на поддержку со стороны предыдущего и действующего руководства Минэнерго.

Источники ЭП в правительстве утверждают, что в планах Минэнерго - дальнейшее затягивание конкурса до момента, пока суд не "выведет" Кривенко из-под уголовного дела. Интересанты процесса верят, что это произойдет уже в ближайшее время. Если такой сценарий реализуется, путь к ее назначению в стратегически важное предприятие будет открыт.

Однако очевидно, что во главе компаний такого масштаба должен стоять не "удобный" и контролируемый, а действительно профессиональный и компетентный человек. Опыт работы Алексея Чернышова в "Нафтогазе" уже продемонстрировал, чем заканчиваются подобные кадровые игры и политические компромиссы.

Более того, такие действия фактически нивелируют корпоративную реформу: набсовет на бумаге существует, но де-факто не способен принимать важные решения самостоятельно.

"Оператор ГТС" уже давно нуждается в полноценном руководителе, ведь проблем в компании накопилось более чем достаточно: от операционных вопросов по подготовке к зиме до стратегических решений, которые должны решить судьбу компании на годы вперед.

Практика же кулуарных договоренностей делает компанию менее прозрачной и серьезно подрывает ее репутацию в глазах международных партнеров. В результате не только отдельные компании, а весь энергосектор рискует потерять поддержку финансовых институтов и существенно усложнить привлечение внешней помощи, которая сейчас критически необходима.