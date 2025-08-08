Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые

Ночью 8 августа 2025 года Россией был осуществлен удар 5 дронов типа "Шахед" по нефтебазе азербайджанской нефтяной компании SOCAR в Одесской области, из-за чего возник пожар, также поврежден трубопровод дизельного топлива.

Об этом ЭП рассказали в украинских правоохранительных органах.

Пожар удалось быстро локализовать. По словам собеседников ЭП, в результате удара РФ четверо сотрудников получили серьезные травмы, им оказана неотложная медицинская помощь. Размер ущерба в настоящее время устанавливается. Проводятся срочные восстановительные работы.

"Официальные данные расследования еще не обнародованы, однако локализация попаданий пяти управляемых дронов явно указывает на то, что нефтебаза была основной целью атаки", - отмечают правоохранители.

Это уже вторая целенаправленная атака на объекты критической инфраструктуры в Украине, связанные с Азербайджаном, за последнее время.

В частности, недавно был осуществлен удар по газораспределительной станции "Орловка", которая расположена недалеко от границы с Румынией. Эта станция является важным элементом Трансбалканского газопровода, через который планируется прокачка азербайджанского газа в Украину.

В связи с последними событиями и активными упоминаниями об азербайджанских активах как "законных целях" в пророссийских информационных ресурсах, существует значительный риск дальнейших атак на объекты SOCAR в Украине, утверждают источники в правоохранительных органах.

Напомним:

28 июля 2025 года Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор.

8 августа в Белом доме в США состоится встреча премьера Армении Николо Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева для подписания мирного соглашения.