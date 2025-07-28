Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту
Украина осуществила свою первую импортную поставку азербайджанского газа через Трансбалканский коридор.
Об этом сообщил председатель правления группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий.
Это стало возможным благодаря заключению соглашения с компанией SOCAR Energy Ukraine. Первые поставки осуществляются тестовым маршрутом через Болгарию и Румынию до украинской границы.
Хотя объем газа пока небольшой, этот шаг является важным стратегическим достижением для страны.
"Это стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины", - сообщил Корецкий.
В заключение он поблагодарил коллег из Азербайджана за доверие.
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Напомним:
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что Украина может столкнуться с дефицитом газа вследствие масштабных атак РФ по газовой инфраструктуре.