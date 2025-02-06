АМКУ разрешил "Киевстару" приобрести Uklon

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) предоставил разрешение крупнейшему мобильному оператору "Киевстар" на приобретение онлайн-сервиса заказа такси Uklon.

Об этом сообщил председатель АМКУ Павел Кириленко.

Отмечается, что соответствующее решение касается пяти заявок на приобретение, поданных в комитет 23 декабря 2024 года. В частности, речь идет о компаниях: ООО "Тех Уклон", ООО "Уклон Корпорейт", ООО "Уклон Украина", Кипрская UKLON LT.

Кроме этого, "Киевстар" получил разрешение через ООО "Уклон Корпорейт" на контроль над активами ООО "Уклон Украина", занимающихся: райд-хейлингом (услуги такси), доставкой, онлайн-рекламой.

"Комитет пришел к выводу, что действия ЧАО не приведут к структурным изменениям ни на одном из трех задействованных товарных рынков", - рассказал Кириленко.

По оценкам Forbes Ukraine, сделка по поглощению Uklon может обойтись "Киевстару" в 40-80 млн долл. Позже Scroll.media сообщило, что сделка будет рассчитываться в диапазоне от 72 млн до 75 млн долл.

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Напомним:

В декабре 2024 года Антимонопольный комитет получил заявку на покупку сервиса такси Uklon от крупнейшей телеком-компании Украины "Киевстар".