Гетманцев рассказал, когда могут легализовать криптовалюту в Украине

Глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев заявил, что сделает все возможное, чтобы до начала лета в Украине приняли законопроект по легализации криптовалют.

Об этом он сообщил во время мероприятия "Новая экономика" от ЭП и "Межи".

Так, нардеп сообщил, что первое чтение по законопроекту по легализации криптовалюты должно пройти в первом квартале, а второе - сразу после первого голосования в Раде.

"Мы сделаем все возможное, чтобы этот закон хотя бы до лета этого года приняли", - сообщил он.

В то же время он добавил, что льготного налогообложения для криптовалют не будет.

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Напомним:

Ранее Гетманцев заявлял, что в Украине с высокой вероятностью легализуют криптовалюту уже в первом квартале 2025 года, но на льготные условия налогообложения рассчитывать не стоит.