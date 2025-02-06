Импорт автогаза обвалился до минимума с мая 2022 года

В январе поставки сжиженного газа из-за рубежа в Украину составили 46,3 тыс. тонн, что является наименьшим показателем с мая 2022 года.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

По сравнению с декабрем 2024 года отгрузки сократились на 35%, за аналогичный период прошлого года - на 9%.

"Низкие январские показатели импорта частично обусловлены накоплением ресурса в декабре перед увеличением акцизных ставок на продукт с начала 2025 года", - пояснили эксперты.

Лидерам в поставках топлива остается "БРСМ-Нафта", которая в прошлом месяце импортировала 8,1 тыс. тонн газа, что на 22% меньше, чем в декабре.

Компания сосредоточила свои поставки на Румынии, а именно с терминала Interport Gaz, откуда отгрузила 7,7 тыс. тонн ресурса. Остальное привезла газовозами с ГНС Bialchem Group (Польша).

Из крупнейших импортеров больше всего сократили поставки "Газтрон Украина" и группа "Барс": на 90% и 72%, до 0,3 тыс. тонн и 0,48 тыс. тонн соответственно. Также полностью отказалась от импорта "Вилле Форте", которая в декабре привезла по Дунаю 6,34 тыс. тонн газа.

Отмечается, что из-за сохранения высоких цен на газ на западе все больше импортеров переориентируют свои поставки на юг, доля которого в общем импорте продукта в январе составляла рекордные 70%.

При этом закупки у Польши сократились до наименьшего показателя с апреля 2022 года - 6,4 тыс. тонн. Автомобильные поставки уменьшились на 53%, до 3,7 тыс. тонн, железнодорожные - на 45%, до 2,7 тыс. тонн.

Уменьшился импорт ресурса и из стран Балтии: из Литвы - в 2,3 раза, до 5,9 тыс. тонн, из Латвии - в 3,8 раза, до 0,6 тыс. тонн.

Напомним:

В начале 2025 года произошло несколько этапов повышения цен на топливо на украинских АЗС из-за повышения акцизов с 1 января.