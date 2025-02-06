"Смотрящему" за Киевом и заместителю Кличко сообщили подозрения: НАБУ рассказало детали

НАБУ и САП заявили, что в результате масштабной операции "Чистый город" по уничтожению коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева разоблачили и прекратили деятельность преступной организации во главе с медийно-известным бывшим депутатом Киевского городского совета.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщала ЭП, Национальное антикоррупционное бюро проводило следственные действия у бизнесмена Дениса Комарницкого, которого называют "смотрящим" за столицей.

В сообщении НАБУ говорится, что преступная организация завладела ценной столичной землей под застройку и взяла под полный контроль принятие местными властями решений о предоставлении прав на землю.

Среди подозреваемых:

- экс-депутат КГС, руководитель преступной организации;

- заместитель председателя Киевской городской государственной администрации;

- председатель и член постоянной комиссии КГС по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений, действующие депутаты КГС (председателем комиссии указан Михаил Терентьев - ред.);

- первый заместитель и заместитель директора коммунальных предприятий;

- четверо других лиц.

Правоохранители задержали 7 участников преступной организации. В общем о подозрении сообщили 10 лицам.

По данным НАБУ, схема заключалась в поиске перспективных земельных участков и регистрации на подконтрольных лиц права собственности на сооружения, которых на этих участках никогда не существовало. В дальнейшем в горсовет подавали заявления о предоставлении им права собственности на земельные участки для обслуживания этих сооружений, что позволяло избегать торгов.

Депутаты Киевсовета и должностные лица КГГА обеспечивали принятие решений о предоставлении соответствующих прав на землю, за что получали неправомерную выгоду в виде средств и объектов недвижимости.

"В то же время принятие таких решений находилось под полным контролем участников преступной организации: "нужные" лица получали права на землю, а остальные сталкивались с искусственными препятствиями и должны были обращаться к участникам преступной организации за помощью", - говорится в сообщении НАБУ.

Для сокрытия своей деятельности участники преступной организации использовали специальные терминалы мобильной связи, псевдонимы, контрнаблюдение и другие действия, направленные на избежание ответственности, впрочем это не помешало детективам.

"Центр принятия решений, в частности в земельной сфере, переместился с Крещатика, 36 в другое здание, где вопросы решались с участием городских топ-чиновников и других влиятельных лиц", - рассказали в НАБУ.

По данным ведомства, в результате деятельности преступной организации в течение 2023-2024 гг. из собственности территориальной общины Киева незаконно выведена земля в центре города стоимостью 11,6 млн грн, чем нанесен ущерб на эту сумму. В то же время благодаря своевременным действиям правоохранительных органов удалось предотвратить завладение еще шестью земельными участками в столице общей стоимостью 83,7 млн грн.

"Кроме того, разоблачена попытка через угрозы и искусственные препятствия заставить частное предприятие прекратить законную деятельность по торговле и предоставлению в аренду торговых помещений в одном из районов столицы с целью завладения для дальнейшей застройки земельного участка этого предприятия", - говорится в сообщении.

Следствие продолжается, устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности.

Напомним:

Денис Комарницкий - лидер фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете 2008-2010 годов. В 2020 году народный депутат Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info флешку с скопированным содержимым одного из рабочих компьютеров Комарницкого. Его изъяли сотрудники СБУ во время обысков.

На компьютере содержались так называемые "понятийки", касающиеся функционирования строительного рынка города. Из опубликованных материалов стало известно, что в последние годы Комарницкий является главным "смотрящим" за сферами строительства и коммунального хозяйства в Киеве.

Компании, связанные с Комарницким, регулярно получали от коммунальных предприятий Киева крупные подряды на строительства и реконструкции.

В частности, он был бенефициаром компании-генподрядчика строительства Подольского мостового перехода в Киеве, сметная стоимость которого решением Киевсовета выросла с 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

В 2020 году в сети появилась аудиозапись телефонного разговора между заместителем киевского городского головы Вячеславом Непопом и Комарницким. В разговоре Комарницкий оскорбляет и унижает Непопа, а также угрожает ему.

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