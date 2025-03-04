Правительство выделило 150 миллионов на возвращение беженцев

Правительство выделило Министерству национального единства 150 миллионов гривен из государственного бюджета на содействие возвращению украинских беженцев.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Переданы бюджетные назначения, предусмотренные Министерству экономики на 2025 год в общем фонде государственного бюджета по программе "Обеспечение выполнения задач и мероприятий по поддержке украинцев за рубежом и содействие их возвращению в Украину" в сумме 150,03 млн гривен Министерству национального единства Украины на новую бюджетную программу", - написал он.

Напомним:

После того, как в Украине станет безопасно, в нее вернется 30% тех, кто ее покинул после начала полномасштабного вторжения РФ, однако большая часть из эмигрантов - не вернется.