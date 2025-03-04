Долю Жеваго в Полтавском ГОКе передали в АРМА

Печерский суд города Киева передал в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) имущество бизнесмена Константина Жеваго. Среди них - 49,5% акций ЧАО "Полтавский ГОК".

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Имущество было арестовано в рамках расследования ГБР по подозрению Жеваго и его сообщников в растрате $113 млн из банка "Финансы и Кредит".

20 февраля ГБР сообщило, что активы и корпоративные права ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" планируют взыскать в доход государства из-за санкций против Жеваго.

Напомним:

Ранее Государственное бюро расследований совместно с Министерством юстиции готовило обращение в Высший антикоррупционный суд с иском о национализации активов и корпоративных прав ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат".