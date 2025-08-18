Украина нуждается в $45 миллиардов внешнего финансирования в следующем году - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинский бюджет потребует 45 миллиардов долларов внешнего финансирования для финансирования долгов.

Об этом он заявил во время презентации плана действий правительства, передает hromadske.

"У нас на следующий год на сегодняшний момент есть обязательства, которые потенциально можно направить на финансирование дефицита бюджета на уровне 35 млрд долларов.

Как вы понимаете, этого недостаточно, поэтому нам сейчас нужно мобилизовать усилия, в том числе переговорные, чтобы закрыть 2026 год", - сказал Марченко.

Правительство ищет внешнее финансирование именно на 2026-2027 годы, поскольку с 2028 года Украина будет иметь в бюджете ЕС собственную программу, которая будет финансировать бюджет. По этому вопросу будут сотрудничать с Еврокомиссией, говорится в сообщении.

По словам главы Минфина, на 2026 год потребность бюджета в большей степени закрыта, "есть определенные заверения". В целом Украина сотрудничает с G7, ЕС, Международным валютным фондом.

Напомним:

Министерство финансов Украины поддерживает диалог с владельцами ВВП-варрантов, по которым государство допустило дефолт в начале лета, однако новых переговоров о реструктуризации инструмента не происходило.