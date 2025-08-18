Соево-рапсовая пошлина: как драка Гончаренко и Гетманцева не спасла аграриев от миллиардных убытков

В июле Верховная Рада приняла введение экспортных пошлин на сою и рапс. Какие потери ждут аграриев и кому это выгодно?

16 июля 2025 года Верховная Рада поддержала введение экспортной пошлины для сои и рапса в размере 10%. Правда, голосовать за эту инициативу пришлось дважды в разных законопроектах, а отказаться от болезненной для фермеров нормы не помогла даже драка нардепов у парламентской трибуны.

Принятый закон президент Владимир Зеленский еще не подписал, но уже сейчас аграрии находятся в состоянии неопределенности, пересматривают контракты и предупреждают об убытках, которые оценивают в миллиарды гривен. Переработчики же наоборот - готовы принимать новые партии агрокультур на дозагрузку своих заводов.

Сторонники инициативы аргументируют введение экспортных пошлин примером 25-летней давности. В 1999 году власти ввели сбор с продажи за границу семян подсолнечника, что со временем превратило Украину в ведущего экспортера подсолнечного масла.

Однако, история многогранна и в ней были негативные примеры ограничения экспорта: отмена в 2017 году налога на добавленную стоимость для сои и рапса фактически лишила фермеров возможности получать возмещение этого налога и привела к сокращению посевных площадей этих культур на 34%.

Повторит ли новая попытка государства ограничить экспорт по-примеру подсолнечника? И кто выиграет и проиграет от введения экспортных пошлин?

Как нардепы подрались за пошлины

"Соево-рапсовые правки" прошли молниеносный, но тернистый путь к своему принятию Верховной Радой. Еще в июне их пытались добавить в законопроект, который касался расширения доступа пациентов к инновационным лекарственным средствам в Украине. И хотя та попытка оказалась неудачной, в упомянутый законопроект попали другие правки - об освобождении от налогообложения доходов владельцев иностранных компаний.

Читайте также: Олигархам простили налоги? Как Рада и президент протолкнули смягчение антиофшорного законодательства

Впоследствии "соево-рапсовые правки" перекочевали в другой законопроект, так же далекий от сельскохозяйственной отрасли - по контролю за промышленным загрязнением.

Во время новой попытки голосования в зале парламента даже произошла драка между главой налогового комитета Рады Даниилом Гетманцевым и депутатом от "ЕС" Алексеем Гончаренко. Само же голосование за правки происходило с нарушением регламента, впрочем, на этот раз закончилось положительно для автора (Андрей Мотовиловец, "Слуга народа") поправок и законопроект с ними отправили на подпись президенту.

Что же меняют правки? Ключевое - установление экспортной пошлины в размере 10% от стоимости семян сои и рапса или кользы (один из видов рапса) для трейдеров. Размер пошлины поэтапно будет уменьшаться с 1 января 2030 года, пока не достигнет уровня 5%. Вместе с этим пошлины не надо платить в случае, если экспорт осуществляется не через трейдера, а напрямую производителем или аграрным кооперативом.

Читайте также: Хлеб и к хлебу. Что сеют аграрии и с какими проблемами сталкиваются

Документ также включает поправку о создании Государственного фонда поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, который будут наполнять поступлениями от экспортной пошлины на сою и рапс.

По мнению представителей власти эта инициатива должна стимулировать развитие переработки сои и рапса, следовательно - увеличение добавленной стоимости продукции. Кроме того, пошлина поможет в борьбе со схемами вывода валютной выручки из страны, которые осуществляются через "серый" экспорт агропродукции.

Пошлины на рапс должны заработать на следующий день, после опубликования закона. На сою - также после опубликования, но не ранее 1 сентября 2025 года. Впрочем, законопроект еще пока лежит на столе президента и ожидает подписи. Но даже это уже создает ряд проблем для аграриев - в частности мелких и средних фермеров.

На рынке - неопределенность

Украинский рынок на решение парламента отреагировал снижением гривневых цен на сою и рапс в пределах 10%. Таким образом фермеры готовятся к пошлинам - компенсируют цену, чтобы продать урожай.

"Рынок отреагировал на правки падением цены в гривне от 5% до 10%, в зависимости от риск-аппетита покупателя, поскольку законопроект все еще находится на подписи у президента и конечного решения для рынка нет", - рассказал ЭП коммерческий директор "ТАС Агро" Антон Жемердеев.

Особенно ощутимо изменения коснулись фермеров, которые продают свою продукцию через трейдинговые компании на экспорт - обычно это мелкие и средние аграрии, которые не имеют контактов извне и ресурсов на самостоятельную продажу за границу. Проблема заключается в том, что пошлина не только бьет по их доходам, но и ставит под угрозу планирование.

Читайте также: Жатва под давлением войны и погоды: как засуха повлияла на урожайность на юге

Рапс - это первый источник дохода для украинских фермеров после сбора урожая в новом маркетинговом году (длится с 1 июля по 30 июня). Традиционно выручкой от продажи именно этой культуры аграрии покрывают расходы на подготовку к следующему севу.

Теперь они получают меньше, чем ожидали, и это привело к тому, что часть из них решила отложить продажу в надежде на лучшие цены. Такая осторожность фермеров, вероятно, означает, что в этом году рапс будет продаваться дольше, чем обычно, и может оставаться на рынке даже до нового года или позже, говорят отраслевые эксперты.

"Экспорт будет продолжаться, но пошлина уменьшит объемы поставок и валютных поступлений в Украину во втором полугодии 2025 года. Если трейдинговые компании возьмут эти затраты на себя, они получат снижение дохода и, соответственно, сократят налоговые отчисления", - рассказал ЭП руководитель департамента международного трейдинга компании "Агросем" Денис Мараренко.

Экспортная пошлина в 10%, которую должны учесть трейдеры, заключившие контракты в гривне, - это ощутимое финансовое бремя. Особенно для тех из них, кто работает с маржой на уровне 1,5%. Для таких трейдеров решение парламента может означать ощутимые убытки, что заставляет их находить баланс между выполнением контрактов, поддержанием репутации и возможностью компенсировать дополнительные расходы за счет снижения цен или поиска альтернативных рынков.

Кто выигрывает, а кто проигрывает в цифрах

Интересно, что переработчики масличных культур могут получить определенные преимущества в этой ситуации. Не платя экспортную пошлину с продуктов переработки, они смогут закупать сырье по более выгодным ценам, чем те, что предлагают трейдеры с учетом пошлины, говорят участники агрорынка.

По оценкам главы Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Олега Нивьевского, в случае введения пошлины на рапс переработчики смогут получить выгоду в размере около 1,3 млрд грн, на сою - 4,4 млрд грн.

Что касается фермеров, то введение 10% пошлины на экспорт рапса, по расчетам эксперта, может обернуться потерями для аграриев в размере 7,6-7,7 млрд грн. Для сои эти потери еще выше - 9,1-9,3 млрд грн.

В то же время поступления в бюджет с пошлины на сою и рапс вместе принесут около 11 млрд грн. Но общая арифметика выглядит не такой положительной - чистые экономические затраты для страны, по расчетам Нивьевского, составят от 280-670 млн грн.

Может не все так плохо? Пример подсолнечника

В 1999 году правительством была введена 23% пошлина на экспорт семян подсолнечника. Целью было ограничить вывоз сырья и стимулирование внутренней переработки. Однако из-за несовершенства законодательства, которые позволяли обходить пошлину, экспорт семян тогда даже вырос.

После того как чиновники избавились от лазеек в 2001 году, экспорт снизился до незначительного уровня. Впоследствии, ставку пошлины поэтапно снизили до 10% после вступления Украины во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2008 году.

После введения экспортной пошлины на подсолнечник, объемы внутренней переработки этой культуры выросли в 9 раз в следующие 17 лет, а экспорт - в 20 раз. В 2022 году Украина занимала позиции лидера-экспортера подсолнечного масла, обеспечивая до 50% мировой торговли. В 2023-24 маркетинговом году - оставалась ведущим мировым экспортером, даже несмотря на войну.

Аналогия с подсолнечником служит основным историческим обоснованием пошлины на сою и рапс. Вместе с тем, долгосрочные последствия оказались неоднозначными: на рынке сформировалась высокая концентрация перерабатывающих мощностей в руках нескольких крупных компаний, с перераспределением прибыли от фермеров к переработчикам.

Кроме того, фермеры без собственной переработки из-за таможенного барьера вынуждены были продавать семена дешевле, чем могли бы на мировом рынке, и потеряли конкурентное преимущество во внешней торговле.

В то же время, пошлина позволила переработчикам получить доступ к стабильному и дешевому ресурсу. В последующие годы это позволяло масштабировать производство, а засеянные подсолнечником площади росли соответственно спросу переработчиков.

Таким образом, экспортная пошлина на семена подсолнечника ощутимо повлияла на развитие перерабатывающей отрасли и экспортного потенциала Украины, но одновременно стала источником структурных перекосов аграрного сектора в пользу переработчиков.

Кто в выигрыше?

Экспортные пошлины, хотя и имеют целью стимулировать внутреннюю переработку, могут привести к тому, что часть фермеров будет вынуждена сократить посевные площади под сою и рапс, поскольку эти две культуры могут стать менее выгодными для реализации. Кроме того, пошлина толкает их в косвенную ценовую зависимость от крупных переработчиков в Украине.

Последние могут выиграть от этой ситуации, поскольку будут закупать сырье по более низким ценам, чем предлагают трейдеры фермерам на экспорт, увеличивать свои прибыли и получат часть сои и рапса мелких и средних хозяйств.

Ситуация с новой пошлиной для перерабатывающей отрасли - это как глоток свежего воздуха, особенно на фоне того, что сейчас в Украине строится не менее 11 масличных заводов, а имеющиеся, по переработке подсолнечника, - загружены на менее чем две трети. Как отмечали в ассоциации "Укролияпром", причиной этого стало нестабильное предложение сырья со стороны аграриев и ориентация экспортеров на внешние рынки рапса и сои.

Читайте также: Насекомые-обжоры. Грозит ли Украине саранча и как ей противодействовать

По данным Жемердеева, совокупные производственные мощности по переработке масличных культур составляют около 22 млн тонн, при этом ожидаемый объем производства - примерно 20,5 млн тонн. Из них заводы по переработке сои загружены почти на половину, рапса - на 20%.

В 2024/25 маркетинговом году Украина произвела 9,7 млн тонн сои и рапса, треть которого пошла на экспорт - почти 3,8 млн тонн и 3,2 млн тонн соответственно. После начала действия пошлин часть этого объема может пойти на дозагрузку масличных заводов.

Кроме того, переработчики, как Kernel (крупнейший переработчик масличных в Украине), часто имеют собственные посевные площади для выращивания культур для своих заводов. Они могут как экспортировать сою и рапс без пошлин, используя собственную логистику, так и заниматься продуктами переработки, скупая сырье у фермеров без логистики.

История с подсолнечной пошлиной 1999 года, которая впоследствии стала катализатором масштабной переработки и значительного роста экспорта подсолнечного масла, является примером того, как государство может влиять на развитие отрасли. Однако сейчас возникает вопрос: является ли этот механизм эффективным для других культур, в частности для сои и рапса, или только обострит проблему концентрации рыночных мощностей в руках крупных игроков?