Цены на бензин в РФ обновили рекорды на фоне ударов по НПЗ

Оптовые цены на бензин в России побили новые рекорды после серии атак БпЛА по нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.

В результате атак три ключевых НПЗ прекратили производство, что привело к нестабильности на рынке топлива.

18 августа на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже цена бензина АИ-92 достигла 71,5 тысяч рублей за тонну, а АИ-95 - 80,43 тысяч рублей за тонну. За один день цены выросли на 1,33% и 2,2% соответственно, а с начала года АИ-92 подорожал на 38%, а АИ-95 - на 49%.

Чтобы охладить рынок, правительство России ввело запрет на экспорт бензина до конца сентября. Однако, поскольку объемы экспорта незначительны, эта мера, вероятно, не сможет существенно повлиять на ситуацию, и страна может столкнуться с дефицитом топлива.

Со 2 августа серии атак БпЛА привели к остановке работы нескольких крупных НПЗ: Новокуйбышевского и Саратовского НПЗ "Роснефть", а также Волгоградского НПЗ "Лукойл", который является крупнейшим на юге страны.

Кроме них также снизили мощности на Рязанском НПЗ, а на других предприятиях, таких как Сызранский, Славянский и Афипский НПЗ, также зафиксированы повреждения.

Напомним:

Бензин продолжает стремительно дорожать на российском рынке, несмотря на попытки властей сдержать рост цен полным запретом на экспорт топлива из страны.

Стоимость бензина марки "АИ-95" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический максимум, пересекая отметку в 77 тыс. рублей (964,6 долл) за тонну.

Со 2 августа Рязанский нефтеперерабатывающий завод, эксплуатируемый нефтяной компанией "Роснефть", остановил примерно половину своих перерабатывающих мощностей после атаки беспилотников.

Ранее сообщалось, что В России стремительно растут цены бензин - за последний год розничные цены повысились на 18%. До конца 2025 года ожидается рост цен еще на 8%.

В мае Россия существенно сократила морской экспорт бензина - показатель снизился почти на 50% в годовом измерении.

В оккупированном Крыму и в Забайкальском крае РФ начали продавать бензин А-95 только предприятиям и организациям по специальным картам.