Кличко: для Киева приняли бюджет на 2025 год, он сбалансирован
Киевсовет принял бюджет Киева на 2025 год на уровне более 90 млрд грн.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
"Бюджет сбалансирован. Важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты. Чтобы мы могли и военным помогать, и обеспечивать жизнедеятельность столицы", - заявил Кличко.
В частности, бюджет столицы предусматривает:
- на сферу образования предусмотрели почти 32,4 млрд грн.
- на транспортную отрасль города - более 18,6 млрд грн.
- на жилищно-коммунальную сферу - более 7 млрд грн.
- на социальную защиту - почти 10 млрд грн.
- на сферу медицины - почти 6,5 млрд грн.
- на помощь Вооруженным силам Украины - предварительно 5 млрд грн (только материально-техническое обеспечение воинских частей). По словам Кличко, сумму будут увеличивать.