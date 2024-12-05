Кличко: для Киева приняли бюджет на 2025 год, он сбалансирован

Киевсовет принял бюджет Киева на 2025 год на уровне более 90 млрд грн.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"Бюджет сбалансирован. Важно, чтобы финансово обеспеченными были важнейшие сферы и проекты. Чтобы мы могли и военным помогать, и обеспечивать жизнедеятельность столицы", - заявил Кличко.

В частности, бюджет столицы предусматривает: