В Украине уплата туристического сбора выросла на треть: регионы-лидеры

В первом квартале 2025 года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора, что на треть больше, чем в соответствующий период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Самым привлекательным для туристов городом Украины остается столица. Именно 25% уплаченного туристического сбора приходится на Киев (16,2 млн гривен).

Также среди лидеров такие области:

Львовская - 13 млн грн,

Ивано-Франковская - 9,1 млн грн,

Закарпатская - 5,5 млн гривен.

Отмечается, чтоставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:

- до 0,5% минимальной зарплаты - для граждан Украины;

- до 5% - для иностранцев.

Напомним:

Туристический сбор в Украине за 2024 год составил 273,1 млн гривен, что на 16% больше, чем в 2021 году.