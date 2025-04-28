В Украине уплата туристического сбора выросла на треть: регионы-лидеры
В первом квартале 2025 года местные бюджеты получили 66,4 млн грн туристического сбора, что на треть больше, чем в соответствующий период прошлого года.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
Самым привлекательным для туристов городом Украины остается столица. Именно 25% уплаченного туристического сбора приходится на Киев (16,2 млн гривен).
Также среди лидеров такие области:
Львовская - 13 млн грн,
Ивано-Франковская - 9,1 млн грн,
Закарпатская - 5,5 млн гривен.
Отмечается, чтоставку сбора устанавливают местные советы самостоятельно за каждые сутки проживания:
- до 0,5% минимальной зарплаты - для граждан Украины;
- до 5% - для иностранцев.
Напомним:
Туристический сбор в Украине за 2024 год составил 273,1 млн гривен, что на 16% больше, чем в 2021 году.