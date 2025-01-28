В Украине вырастут цены на железнодорожные билеты в Польшу и Венгрию

С 1 февраля 2025 года вырастут цены на железнодорожные билеты в Польшу и Венгрию из-за уменьшения скидок.

Об этом сообщила "Укрзализныця".

Цены на поезда в Австрию и Молдову останутся без изменений.

Причина повышения - значительные убытки от пассажирских перевозок (18 млрд грн в прошлом году) из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов.

"Ранее для популяризации собственных международных сообщений Укрзализныця согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок", - сообщили в компании.

Билеты в Польшу подорожают на 9-27% в купе и на 20-27% в Интерсити+ и СВ

На самом популярном маршруте Киев-Варшава повышение составит 37%, на маршруте Киев-Будапешт - 17% в СВ и 21% в купе.

До 31 января 2025 года еще можно приобрести билеты на февраль по старым ценам.

Напомним:

"Укрзализныця" на избранных поездах запускает услугу полноценных обедов в тестовом режиме.