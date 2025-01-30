"Укрпочта" переходит на автоматическую сортировку посылок и обещает быструю доставку

"Укрпочта" до 3 февраля завершит переход к обработке посылок в автоматизированном формате.

Об этом гендиректор компании Игорь Смелянский сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Уже со следующего понедельника процесс автоматизации будет окончательно завершен и 100% посылок Укрпочта будет обрабатывать на роботизированных линиях. Доставка, как мы и обещали, будет происходить на следующий день", - рассказал Смелянский.

Он также сообщил, что в 2024 году в процессы автоматизации сортировочных центров "Укрпочта" инвестировала 1 млрд грн собственных средств. Компания направила их на приобретение оборудования у отечественных производителей.

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