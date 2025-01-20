У США перевірять чверть мільйона автомобілів Honda через проблему з гальмуванням

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США розпочали перевірку 295 125 автомобілів Honda. Причиною стало автоматичне екстрене гальмування автомобілів.

Про це повідомляє Reuters.

Розслідування почалося після близько 400 повідомлень користувачів про ненавмисне спрацьовування систем автоматичного екстреного гальмування, що збільшує ризик аварії.

До перевірки Національною адміністрацією безпеки дорожнього руху США залучені моделі Passport та Insight 2019-2022 років.

У грудні 2024 року компанії також довелося відкликати 205 760 позашляховиків Passport 2023-2025 років у США через виток палива.

Нагадаємо:

У травні 2024 року Tesla відкликала 125 227 автомобілів в США через несправність системи попередження про потребу пристебнути ремені безпеки, яка може збільшити ризик отримання травм при зіткненні.