Авіакомпанія "Нової пошти" зробить Чехію базою своїх літаків

Авіакомпанія Supernova Airlines, що входить до групи Nova ("Нова пошта"), буде розвивати свій хаб у Празі.

Про це повідомив СЕО компанії Ярослав Красножон в інтервʼю ЦТС.

Зазначається, що на відміну від Польщі та Румунії, Чехія дозволила Nova використовувати її аеропорт для польотів у США.

Supernova Airlines очікує на схвалення маршруту Прага – Нью-Йорк – Прага, повідомив Красножон.

"Авіаційна влада Чехії прихильно ставиться до нашої авіакомпанії. Після підтвердження заявки українська авіакомпанія зможе виконувати рейси за вказаним маршрутом, а до чи з України вантаж вже перевозиться вантажівками", – пояснив СЕО компанії.

"Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам назустріч", – зазначив Красножон.

Supernova Airlines уклала контракт з українською організацією Air Service, яка обслуговує літаки компанії у Празі, каже Красножон.

"Намагаємося працювати передусім з українськими компаніями. І тільки якщо української компанії немає, то шукаємо іншу", – додав він.

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Нагадаємо:

Авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines готується до відкриття регулярних рейсів до США.

Компанія Supernova Airlines отримала права на експлуатацію повітряних ліній Львів – Прага та Київ – Прага з частотою 7 рейсів на тиждень для виконання регулярних міжнародних повітряних перевезень.