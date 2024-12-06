Авиакомпания "Новой почты" сделает Чехию базой своих самолетов

Авиакомпания Supernova Airlines, входящая в группу Nova ("Новая почта"), будет развивать свой хаб в Праге.

Об этом сообщил СЕО компании Ярослав Красножон в интервью ЦТС.

Отмечается, что в отличие от Польши и Румынии, Чехия разрешила Nova использовать ее аэропорт для полетов в США.

Supernova Airlines ожидает одобрения маршрута Прага - Нью-Йорк - Прага, сообщил Красножон.

"Авиационные власти Чехии благосклонно относятся к нашей авиакомпании. После подтверждения заявки украинская авиакомпания сможет выполнять рейсы по указанному маршруту, а в или из Украины груз уже перевозится грузовиками", - пояснил СЕО компании.

"Польша не хочет этого делать. И Румыния тоже не спешит. А Чехия пошла нам навстречу", - отметил Красножон.

Supernova Airlines заключила контракт с украинской организацией Air Service, которая обслуживает самолеты компании в Праге, говорит Красножон.

"Стараемся работать прежде всего с украинскими компаниями. И только если украинской компании нет, то ищем другую", - добавил он.

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Напомним:

Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airlines готовится к открытию регулярных рейсов в США.

Компания Supernova Airlines получила права на эксплуатацию воздушных линий Львов - Прага и Киев - Прага с частотой 7 рейсов в неделю для выполнения регулярных международных воздушных перевозок.