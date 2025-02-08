Зупинка вогню без деокупації дозволить Путіну заробляти трильйони на захоплених ресурсах – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Путін захопив українських ресурсів на трильйони і у разі припинення вогню без деокупації територій, зможе використати ці ресурси для підготовки нової війни.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час інтервʼю для Reuters.

Зеленський зазначив, що Путін вкрав в України трильйони на захоплених ресурсах.

Президент зазначив, що справедливо говорити про допомогу у деокупації територій, адже звичайне припинення вогню тільки дасть можливість Росії розробляти захоплені ресурси.

"Путін вкрав у нас трильйони, але під час повномасштабної війни він не може це (українські ресурси) розробляти, а нам кажуть про припинення вогню. Це означає дати йому паузу і дати заробляти ці трильйони.

Коли він почне все розробляти, він буде заробляти гроші, підніме економіку, підніме армію і потім знов піде війною", – додав Зеленський.

Зеленський додав, що сильніший тиск на Росію, зокрема санкційний, може допомогти "відштовхнути Путіна".,

"Посильте санкції, Путіна можна відштовхнути, там наші корисні копалини і ми разом з вами будемо їх розробляти. Чому ми повинні подарувати йому трильйони грошей?", – сказав Зеленський.

Зеленський підсумував, що гарантією безпеки для України буде сила яка зможе зупинити нову агресію Путіна.

Нагадаємо:

Російські окупанти захопили менше 20% корисних копалин, але Україні потрібна допомога аби захистити те, що залишилось.