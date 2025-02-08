Остановка огня без деоккупации позволит Путину зарабатывать триллионы на захваченных ресурсах - Зеленский

Владимир Зеленский отметил, что Путин захватил украинских ресурсов на триллионы и в случае прекращения огня без деоккупации территорий, сможет использовать эти ресурсы для подготовки новой войны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время интервью для Reuters.

Зеленский отметил, что Путин украл у Украины триллионы на захваченных ресурсах.

Президент отметил, что справедливо говорить о помощи в деоккупации территорий, ведь обычное прекращение огня только даст возможность России разрабатывать захваченные ресурсы.

"Путин украл у нас триллионы, но во время полномасштабной войны он не может это (украинские ресурсы) разрабатывать, а нам говорят о прекращении огня. Это означает дать ему паузу и дать зарабатывать эти триллионы.

Когда он начнет все разрабатывать, он будет зарабатывать деньги, поднимет экономику, поднимет армию и потом снова пойдет войной", - добавил Зеленский.

Зеленский добавил, что более сильное давление на Россию, в частности санкционное, может помочь "оттолкнуть Путина",

"Усильте санкции, Путина можно оттолкнуть, там наши полезные ископаемые и мы вместе с вами будем их разрабатывать. Почему мы должны подарить ему триллионы денег?", - сказал Зеленский.

Зеленский подытожил, что гарантией безопасности для Украины будет сила которая сможет остановить новую агрессию Путина.

Напомним:

Российские оккупанты захватили менее 20% полезных ископаемых, но Украине нужна помощь чтобы защитить то, что осталось.