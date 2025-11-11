Названі імена усіх, кому НАБУ вручило підозори за справою Міндіча

Журналісти виявили імена усіх фігурантів розслідування масової корупції у "Енергоатомі", які отримали підозру від НАБУ.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією проєкту "Схеми", окрім Тимура Міндіча ("Карлсон"), ексрадника міністра енергетики Ігоря Миронюка ("Рокет"), виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова ("Тенор"), Олександра Цукермана ("Шугармен"), підозри отримали Ігор Фурсенко ("Рьошик"), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

П'ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Тімур Міндіч та Олександр Цукерман – виїхали з України.

"Рьошика" в НАБУ називають бухгалтером "бек-офісу". Саме він на записах казав, що нести коробку з грошима "таке собі задоволення".

Журналісти повідомляють, що Ігор Фурсенко зареєстрований як приватний підприємець з основним видом діяльності – консультування з питань інформатизації. Номер Фурсенка підписаний у інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

Леся Устименко вказана в контактах як "Леся Київ Фінансист Братів".

Вона – приватна підприємиця з основним видом діяльності "Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки".

У 2023 році Устименко стала власницею паркомісця в будинку у середмісті Києва, в якому, за даними "Схем" розташований "бек-офіс", згаданий у розслідуванні НАБУ. Її чоловік – ймовірно, громадянин Росії. Як встановили журналісти, до 2015 року він регулярно їздив до Росії, звідки він родом. Тоді ж отримав український паспорт.

Людмила Зоріна також має ФОП, вид діяльності – консультування з питань комерційної діяльності й керування. На електронну адресу Зоріної також записаний Грона Вадим Леонідович.

Нагадаємо:

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, що організовтор схеми відмивання коштів навколо "Енергоатому" та близький друг прзидента Володимира Зеленського будував звʼязки з ексміністром енергетики та міністром юстиції Германом Галузенком завдяки звʼязкам із Зеленським.

Під час розгляду клопотання детектива НАБУ про тримання під вартою фігуранта розслідування про корупцію у "Енергоатомі" Ігоря Миронюка, сторона обвинувачення зазначила, що близький друг Зеленського Тимур Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умерова.

Детективи НАБУ затримали п'ять оосіб, а про підозру повідомлено сімом членам угрупування, яке організовувало оборудку навколо "Енергоатому", серед яких Тимур Міндіч – керівник злочинної організації, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" та інші.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило третю частину розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивались десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики "Енергоатом".

За даними НАБУ, схема відмивання коштів доволі примітивно та цинічно: якщо приватний бізнес хотів працювати (продавати товари чи надавати послуги) з "Енергоатомом", то він мав заплатити від 10% до 15% відкату. Відмовляєшся – не отримуєш оплату та "вилітаєш" зі списку постачальників.

Такий механізм учасники між собою називали "шлагбаум": ти або ділишся маржею, або стоїш перед зачиненими дверима.

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч (фігурує у матеріалах НАБУ під прізвиськом "Карлсон"), який буквально за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни.

Також обшуки 10 листопада пройшли у вже колишнього міністра енергетики Германа Галущенка (на записах НАБУ фігурує під прізвиськом "Професор" або "Гера"), який за даними співрозмовників ЕП досі зберігає свій вплив на енергетику країни через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук та багатьох менеджерів цього відомства, яких він особисто розставляв на місця перед звільненням у липні 2025 року.