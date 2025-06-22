Зеленський ввів нові санкції, в тому числі проти Дмитрука та Онищенка

Українська правда

Президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції проти фізичних та юридичних осіб, хто "співпрацює з окупантом". У новому списку - нардеп-утікач Артем Дмитрук.

Джерело: укази президента

Пряма мова Зеленського: "Підписав указ щодо нових санкцій України – проти тих, хто співпрацює з окупантом на нашій землі. Це фізичні та юридичні особи, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема у Криму, а також допомагають виправдовувати агресію, вважають нормою заробляти гроші в окупації, сплачують податки окупанту".

Деталі: Провайдери відтепер змушені блокувати доступ до сторінок Дмитрука у Telegram, Tik-tok, Instagram, YouTube.

Окрім Дмитрука, санкції введені проти нардепа 7-8 скликань Олександра Онищенка.

Санкції 22 червня введені проти 13 осіб та 8 компаній, з яких дві зареєстровані у РФ, інші - на Кіпрі.