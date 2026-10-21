Ексгенпрокурор Руслан Кравченко подав декларацію: що задекларував

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко подав декларацію, у якій повідомив про орендований будинок у Козині площею майже 300 квадратних метрів і газову електростанцію.

Про це пише Центр протидії корупції.

"Бурхливу діяльність у соцмережах Кравченко припинив, але повідомити про свої статки не забув", – зазначає ЦПК.

Декларація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Зокрема, Кравченко вперше повідомив про орендований будинок у Козині площею майже 300 квадратів, який згадується на плівках НАБУ.

Як стверджує колишній генпрокурор, будинок коштує 22,8 млн грн, земля під ним – 3,1 млн грн.

Медіа писали, що будинок записаний на 73-річну жінку, яка нещодавно відкрила ФОП, зауважує ЦПК.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомляв, що довірена особа Кравченка Сергій Кропива координував проведення ремонту в цьому будинку, нагадує ЦПК.

У розмовах йшлось про встановлення сигналізації, камер спостереження та каміну у будинку Кравченка.

"У свіжій декларації Кравченко також згадав про користування газовою електростанцією вартістю 1,1 млн грн. Тобто людина відповідально підійшла до підготовки до зими", – пише ЦПК.

Газова електростанція належить агрофірмі "Світанок", де і офіційно працевлаштована дружина Кравченка.

"Власниками агрофірми є сімейство Засух, які є однією з найвпливовіших родин на Київщині. Директором агрофірми є обраний від ОПЗЖ депутат Київської облради Олег Цаплієнко", – говориться у публікації.

Кравченко задекларував 1,36 млн грн заробітної плати за неповний 2026 рік, а доходи його дружини Олександри перевищили 5,4 млн грн, звертають увагу журналісти.

Нагадаємо:

Руслан Кравченко на тлі розслідування НАБУ та САП про "кришування" колл-центрів подав заяву про відставку з посади генерального прокурора.

Водночас 14 вересня генпрокурор заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та звинуватив НАБУ і САП у заволодінні матеріалами проваджень проти їхніх працівників під час обшуків у межах спецоперації "Карфаген", щоб зупинити процесуальні рішення у цих справах.

Джерела "Української правди" в правоохоронних органах повідомили, що Кравченко у ніч на 14 вересня виїхав за кордон на службовому автомобілі. Генпрокурор також оприлюднив повідомлення, що поїхав у відрядження.

Президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.