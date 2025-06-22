Назарій Гусаков використовував 4 фінансові сервіси для ймовірного шахрайства – Зеленський

Зеленський вперше прокоментував скандал із ймовірним шахрайством хворого на СМА інфлюенсера Назарія Гусакова, який збирав гроші на власне лікування.

Про це президент повідомив на своїй сторінці у Telegram.

Зеленський повідомив, що заслухав доповідь міністра внутрішній справ Ігоря Клименка. Окремою частиною доповіді була ситуація із ймовірним шахрайством Гусакова.

"Тривають перевірки всієї інформації, яка є в публічному доступі. За попередніми даними, були використані щонайменше чотири фінансові установи, багато цифрових сервісів", – зазначив президент.

Зеленський додав, що у ситуації з Назарієм важливо відновити справедливість та зберегти довіру до волонтерів і зборів. Зеленський зазначив, що на випадки шахрайства має бути законна відповідь.

Президент зазначив, що Назарій Гусаков покинув межі України.

"Встановлюється коло людей, які могли постраждати від імовірно незаконних дій. Гусаков залишив територію України 13 червня, наразі встановлюється його місцезнаходження та інші суттєві обставини", – зазначив президент.

Нагадаємо:

18 червня у соцмережах розгорівся скандал, у центрі якого опинився 31-річний львів’янин Назарій Гусаков. Користувачі X підозрюють чоловіка у непрозорому розпорядженні коштами, які він збирає для лікування важкої хвороби – спінальної м’язової атрофії (СМА).