Зеленський поговорить з Пишним про доступність кредитування в прифронтових регіонах

Президент України Володимир Зеленський має намір поговорити з головою Національного банку України Андрієм Пишним щодо збільшення доступності фінансування за іпотечною програмою "єОселя" в прифронтових областях.

Про це він сказав під час Всеукраїнського конгресу місцевих та регіональних громад у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Насамперед мають фінансувати саме ваш та інші прифронтові регіони, тому що там людям найважче. Я, чесно кажучи, розумію, що банки так діють через ризики, але мені здається, що якби не було стійкості таких регіонів, як Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, то не було б ані цих банків, ані власників цих банків", - розповів Зеленський.

"Я поговорю з головою Національного банку України, ми з ним подумаємо, як зробити програму для всіх інших банків, як державних, так і приватних, щоб вони допомогли", - додав Зеленський.

Президент допустив можливість створення окремої програми "єОселя", що спрямована на фінансування позичальників з прифронтових областей.

Читайте також: Два роки "єОселі": що змінилося в програмі та які нові умови пропонують українцям