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Зеленський підписав закон про запобігання підкупу іноземних посадовців

Віктор Волокіта — 25 грудня, 15:09
Зеленський підписав закон про запобігання підкупу іноземних посадовців
Getty Images

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №10319 про внесення змін до Податкового кодексу щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, підписання документу було зобов’язанням України перед Організацією економічного співробітництва та розвитку.

Раніше у Міністерстві фінансів пояснювали, що закон сприятиме запровадженню міжнародних податкових стандартів у сфері боротьби з підкупом іноземних посадових осіб та сприятиме наближенню України до членства в ОЕСР.

Основними положеннями законопроєкту є:

  • запровадження заборони вирахування витрат для цілей оподаткування в операціях, пов’язаних із наданням неправомірної вигоди посадовим особам;
  • доповнення функцій контролюючого органу щодо надання НАБУ і платнику податків повідомлення про виявлені під час перевірки обставини, які можуть свідчити про надання неправомірної вигоди. При цьому як ДПС, так і платник податків будуть керуватися переліком таких обставин, який буде сформований та затверджений НАБУ за погодженням з Мінфіном;
  • надання платнику податків можливості самостійно відкоригувати свої податкові зобов’язання, якщо дійсно мали місце факти надання неправомірної вигоди;
  • проведення документальної позапланової перевірки платника податків щодо якого винесено вирок суду про надання неправомірної вигоди посадовій особі;
  • збільшення фінансового результату платника податків на суму витрат щодо яких відповідно до законодавства встановлено, що вони були здійснені з метою надання ним неправомірної вигоди.

Нагадаємо:

У другому читанні відповідний законопроєкт Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

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