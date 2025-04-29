Захист, а не імітація

Чому Україні потрібні євросоюзівські стандарти для мотошоломів.

Застебнутий мотошолом є обов’язковим елементом екіпірування для водіїв і пасажирів мотоциклів та мопедів. Однак ні визначення, що можна вважати мотошоломом, ні вимог до його якості в українському законодавстві немає.

Це означає, що навіть декоративний іграшковий "шолом" вважається достатнім та законним. Це не захист, а його імітація і вона щороку коштує сотні життів. Яка ситуація з регулюванням якості мотошоломів в Україні? Що говорить світовий досвід та який шлях варто обрати, аби покращити безпеку українських доріг?

Рівень смертності на дорогах України критично високий: 97 загиблих на мільйон населення, що більш ніж удвічі перевищує середній показник країн ЄС (46 на мільйон). Водії та пасажири мототранспортних засобів – одна з найбільш уразливих категорій учасників дорожнього руху, кількість яких щороку зростає.

Мотоцикли та мопеди стають невід’ємною частиною дорожнього руху, особливо у великих містах та серед служб доставки. Із зростанням кількості таких транспортних засобів стрімко зростає й кількість ДТП за їх участю.

За даними патрульної поліції, у 2024 році аварійність за участю мотоциклів та мопедів порівняно з попереднім роком зросла на 25%: зареєстровано 4 325 випадків. Ще більш тривожна статистика щодо смертності: 396 загиблих, що на 43% більше, ніж у 2023 році. Кількість травмованих зросла на 25% до 4 857 осіб.

Щоб краще уявити масштаб трагедії: 400 загиблих – це якби втратили життя всі мешканці житлового комплексу чи невеликого села. 5 тис. травмованих – це якби кожен житель містечок Сколе чи Татарів отримав поранення. Це не просто цифри, це молоді люди, які могли би будувати країну, але їхні життя обірвалися або були зламані через недосконале законодавство та нехтування безпекою.

Травма голови є причиною майже 75% летальних випадків у ДТП за участю мотоциклів та мопедів. За даними ВООЗ, використання якісного сертифікованого мотошолома може знизити ризик смертності в шість разів. Однак в Україні досі немає нормативного регулювання щодо якості таких шоломів.

Закон вимагає, щоб мотоциклісти були в застебнутому шоломі, але не визначає його стандарти безпеки. На ринку можна придбати несертифіковані шоломи, не здатні захистити навіть від падіння з велосипеда. Штраф за відсутність шолома – лише 510 грн, що для багатьох не є суттєвим аргументом на користь безпеки.

1 січня на півночі Рівненщини в ДТП загинув мотоцикліст. Слідчий встановив, що 21-річний водій двоколісного мотоцикла не впорався з керуванням і впав. Під час проведення реанімаційних заходів він помер на місці події. Мотоцикліст був без шолома. Таких прикладів багато і спільне в них одне: шолома не було або він не захистив. Адже шолом без сертифікації – майже те саме, що його відсутність.

У світі існує кілька основних стандартів сертифікації, які визначають, наскільки надійно шолом захищає голову мотоцикліста в разі аварії. Кожен стандарт має свої особливості, методи тестування та критерії оцінки. DOT – у США, ECE – у Євросоюзі, SHARP – у Великій Британії. Snell передбачає лише деякі із сертифікацій, що визначають рівень захисту екіпірування.

DOT – сертифікація мотошоломів, яка застосовується в США, але сертифікат безпеки ECE 22 вважається суворішим, ніж DOT. Британська некомерційна організація SHARP тестує мотоциклетні шоломи за своєю системою та класифікує їх за оцінками від однієї до пʼяти зірок, де пʼять – це найвищий бал.

У SHARP тестують лише ті шоломи, які пройшли євросоюзівську сертифікацію ECE 22.05, і потім присвоюють свій рейтинг у вигляді кількості зірок. Мета тестів безпеки SHARP – не визначити, чи буде шолом повністю безпечним, а надати споживачам додаткову інформацію при виборі мотоциклетних шоломів, які пройшли сертифікацію ECE, і вказати на їх сильні та слабкі сторони.

Меморіальний фонд SNELL висуває найвищі вимоги до стандартів безпеки мотоциклетних шоломів, проте цей сертифікат не є обов'язковим для використання на дорогах загального користування.

За висновками The United Nations Motorcycle Helmet Study, регламент ЕСЕ №22 – найавторитетніший міжнародний стандарт. Він схвалений у понад 50 країнах і має такі переваги: визнаний офіційним стандартом безпеки мотошоломів у ЄС, враховує регіональні особливості, забезпечує високий рівень безпеки (передбачає жорсткі тести, сертифікацію і контроль якості на міжнародному рівні), регламентує не тільки шоломи, а й візори (козирки), застібки та інші елементи захисту.

Україна має чіткі зобов’язання щодо гармонізації технічних стандартів відповідно до угоди про асоціацію з Євросоюзом. Крім того, Україна є стороною Женевської угоди 1958 року, що дозволяє їй застосовувати цей стандарт.

На ринку України вже представлені шоломи, сертифіковані за стандартом ECE 22 (зокрема, версії ECE 22.05 та ECE 22.06) у різних цінових категоріях, що створює передумови для його впровадження на національному рівні. Щоб сертифіковані шоломи стали доступними для всіх, потрібні час та зусилля для контролю за імпортом і реалізацією винятково сертифікованих моделей. Ці заходи виправдані, адже вони сприятимуть підвищенню безпеки учасників дорожнього руху.

Гармонізація євросоюзівських стандартів з українськими технічними регламентами знизить бар'єри в торгівлі і забезпечить ширший вибір якісних шоломів для споживачів. Уніфікація вимог дозволить уникнути плутанини, пов’язаної з різними стандартами, що важливо для споживачів під час вибору засобів захисту.

Крім того, адаптація до єдиного міжнародного стандарту зменшить витрати виробників, які змушені враховувати відмінності в національних регламентах. Це зробить сертифіковані шоломи доступнішими для українських мотоциклістів.

Скорочення кількості ДТП з важкими наслідками зменшить навантаження на системи охорони здоров'я та соціального забезпечення. За оцінками Світового банку, Україна щороку втрачає 68,6 млрд грн через дорожньо-транспортний травматизм. Це 1,91% ВВП. Для порівняння: один важкий випадок травмування коштує державі стільки ж, скільки будівництво кілометра дороги.

Держава має гарантувати, що мотоциклісти використовують не муляжі, а сертифіковані шоломи, які захищають. Крім того, гармонізація законодавства із стандартами ЄС у цій сфері є важливим кроком у межах євроінтеграції.

Безпека на дорогах – це не лише відповідальність мотоциклістів, а й питання ефективної державної політики. В Україні необхідно запровадити обов’язкову сертифікацію мотошоломів за стандартом ECE 22, що дозволить врятувати сотні життів, зменшити кількість травм і скоротити економічні втрати. Досвід інших країн довів ефективність таких заходів, тепер настав час діяти рішуче Україні.