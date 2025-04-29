Защита, а не имитация

Почему Украине нужны евросоюзовские стандарты для мотошлемов.

Застегнутый мотошлем является обязательным элементом экипировки для водителей и пассажиров мотоциклов и мопедов. Однако ни определения, что можно считать мотошлемом, ни требований к его качеству в украинском законодательстве нет.

Это означает, что даже декоративный игрушечный "шлем" считается достаточным и законным. Это не защита, а ее имитация и она ежегодно стоит сотни жизней. Какова ситуация с регулированием качества мотошлемов в Украине? Что говорит мировой опыт и какой путь следует выбрать, чтобы улучшить безопасность украинских дорог?

Уровень смертности на дорогах Украины критически высок: 97 погибших на миллион населения, что более чем вдвое превышает средний показатель стран ЕС (46 на миллион). Водители и пассажиры мототранспортных средств - одна из наиболее уязвимых категорий участников дорожного движения, количество которых ежегодно растет.

Мотоциклы и мопеды становятся неотъемлемой частью дорожного движения, особенно в крупных городах и среди служб доставки. С ростом количества таких транспортных средств стремительно растет и количество ДТП с их участием.

По данным патрульной полиции, в 2024 году аварийность с участием мотоциклов и мопедов по сравнению с предыдущим годом выросла на 25%: зарегистрировано 4 325 случаев. Еще более тревожная статистика по смертности: 396 погибших, что на 43% больше, чем в 2023 году. Количество травмированных выросло на 25% до 4 857 человек.

Чтобы лучше представить масштаб трагедии: 400 погибших - это если бы потеряли жизни все жители жилого комплекса или небольшого села. 5 тыс. травмированных - это если бы каждый житель городков Сколе или Татаров получил ранения. Это не просто цифры, это молодые люди, которые могли бы строить страну, но их жизни оборвались или были сломаны из-за несовершенного законодательства и пренебрежения безопасностью.

Травма головы является причиной почти 75% летальных случаев в ДТП с участием мотоциклов и мопедов. По данным ВОЗ, использование качественного сертифицированного мотошлема может снизить риск смертности в шесть раз. Однако в Украине до сих пор нет нормативного регулирования по качеству таких шлемов.

Закон требует, чтобы мотоциклисты были в застегнутом шлеме, но не определяет его стандарты безопасности. На рынке можно приобрести несертифицированные шлемы, не способные защитить даже от падения с велосипеда. Штраф за отсутствие шлема - всего 510 грн, что для многих не является существенным аргументом в пользу безопасности.

1 января на севере Ровенской области в ДТП погиб мотоциклист. Следователь установил, что 21-летний водитель двухколесного мотоцикла не справился с управлением и упал. Во время проведения реанимационных мероприятий он скончался на месте происшествия. Мотоциклист был без шлема. Таких примеров много и общее в них одно: шлема не было или он не защитил. Ведь шлем без сертификации - почти то же самое, что его отсутствие.

В мире существует несколько основных стандартов сертификации, которые определяют, насколько надежно шлем защищает голову мотоциклиста в случае аварии. Каждый стандарт имеет свои особенности, методы тестирования и критерии оценки. DOT - в США, ECE - в Евросоюзе, SHARP - в Великобритании. Snell предусматривает лишь некоторые из сертификаций, определяющих уровень защиты экипировки.

DOT - сертификация мотошлемов, которая применяется в США, но сертификат безопасности ECE 22 считается более строгим, чем DOT. Британская некоммерческая организация SHARP тестирует мотоциклетные шлемы по своей системе и классифицирует их по оценкам от одной до пяти звезд, где пять - это самый высокий балл.

В SHARP тестируют только те шлемы, которые прошли евросоюзовскую сертификацию ECE 22.05, и затем присваивают свой рейтинг в виде количества звезд. Цель тестов безопасности SHARP - не определить, будет ли шлем полностью безопасным, а предоставить потребителям дополнительную информацию при выборе мотоциклетных шлемов, прошедших сертификацию ECE, и указать на их сильные и слабые стороны.

Мемориальный фонд SNELL выдвигает самые высокие требования к стандартам безопасности мотоциклетных шлемов, однако этот сертификат не является обязательным для использования на дорогах общего пользования.

По заключению The United Nations Motorcycle Helmet Study, регламент ЕСЕ №22 - самый авторитетный международный стандарт. Он одобрен в более чем 50 странах и имеет следующие преимущества: признан официальным стандартом безопасности мотошлемов в ЕС, учитывает региональные особенности, обеспечивает высокий уровень безопасности (предусматривает жесткие тесты, сертификацию и контроль качества на международном уровне), регламентирует не только шлемы, но и визоры (козырьки), застежки и другие элементы защиты.

Украина имеет четкие обязательства по гармонизации технических стандартов в соответствии с соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Кроме того, Украина является стороной Женевского соглашения 1958 года, что позволяет ей применять этот стандарт.

На рынке Украины уже представлены шлемы, сертифицированные по стандарту ECE 22 (в частности, версии ECE 22.05 и ECE 22.06) в разных ценовых категориях, что создает предпосылки для его внедрения на национальном уровне. Чтобы сертифицированные шлемы стали доступными для всех, нужны время и усилия для контроля за импортом и реализацией исключительно сертифицированных моделей. Эти меры оправданы, ведь они будут способствовать повышению безопасности участников дорожного движения.

Гармонизация евросоюзовских стандартов с украинскими техническими регламентами снизит барьеры в торговле и обеспечит более широкий выбор качественных шлемов для потребителей. Унификация требований позволит избежать путаницы, связанной с различными стандартами, что важно для потребителей при выборе средств защиты.

Кроме того, адаптация к единому международному стандарту уменьшит расходы производителей, которые вынуждены учитывать различия в национальных регламентах. Это сделает сертифицированные шлемы более доступными для украинских мотоциклистов.

Сокращение количества ДТП с тяжелыми последствиями уменьшит нагрузку на системы здравоохранения и социального обеспечения. По оценкам Всемирного банка, Украина ежегодно теряет 68,6 млрд грн из-за дорожно-транспортного травматизма. Это 1,91% ВВП. Для сравнения: один тяжелый случай травмирования стоит государству столько же, сколько строительство километра дороги.

Государство должно гарантировать, что мотоциклисты используют не муляжи, а сертифицированные шлемы, которые защищают. Кроме того, гармонизация законодательства со стандартами ЕС в этой сфере является важным шагом в рамках евроинтеграции.

Безопасность на дорогах - это не только ответственность мотоциклистов, но и вопрос эффективной государственной политики. В Украине необходимо ввести обязательную сертификацию мотошлемов по стандарту ECE 22, что позволит спасти сотни жизней, уменьшить количество травм и сократить экономические потери. Опыт других стран доказал эффективность таких мер, теперь пришло время действовать решительно Украине.