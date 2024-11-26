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ЄС виділяє мільярд євро на українську оборонну промисловість із заморожених активів РФ

— 26 листопада, 16:51
ЄС виділяє мільярд євро на українську оборонну промисловість із заморожених активів РФ

Європейський Союз спрямує 1 млрд євро від заморожених активів Росії на розвиток української оборонної промисловості.

Про це повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс на пленарному засіданні Європарламенту, пише Укрінформ.

«Ми мобілізували 1,5 мільярда євро надзвичайних надходжень від заморожених російських активів, 90% цього першого траншу будуть спрямовані через Європейський фонд миру для доставки (в Україну) пріоритетного обладнання, включаючи артилерійські боєприпаси та засоби протиповітряної оборони, і вперше - на прямі замовлення від української оборонної промисловості.

З наступного траншу, який очікується також в обсязі 1,5 мільярда євро, ми запропонували спрямувати 1 мільярд для української промисловості», - зазначив єврокомісар.

Він нагадав, що з початку російського вторгнення в Україну ЄС мобілізував близько 45,5 мільярда євро для військової підтримки, з яких 6,1 мільярда були спрямовані через Європейський фонд миру.

Це допомагає ЄС надавати Україні широкий спектр озброєнь, яких вона потребує для відбиття агресії. Зокрема, наразі Україна отримала бойові літаки F-16 завдяки ініціативі Нідерландів, Данії та інших європейських країн.

«Європейський Союз зобов’язався та доставив (Україні) 1 мільйон артилерійських снарядів. Водночас він наростив оборонне виробництво власної промисловості. Це покращило виробничі спроможності, що не лише допомагає надавати довгострокову допомогу для України, а й поповнювати наші власні склади», - зауважив представник Єврокомісії.

Нагадаємо:

У червні лідери G7 домовилися про надання Україні кредиту $50 млрд, який буде погашено за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських активів (близько 260 млрд євро), що зберігаються в Euroclear. ЄС і США візьмуть на себе по $20 млрд, решту $10 млрд поділять Великобританія, Японія та Канада.

У вересні Єврокомісія оголосила про надання 35 млрд євро для України в рамках цього плану. Заміщення цих коштів відбудеться за рахунок доходів від заморожених активів РФ, більшість яких (близько 210 млрд євро) зберігаються в ЄС через санкції. Прибутки від цих активів оцінюються в 2,5–3 млрд євро на рік.

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ЄС виділяє мільярд євро на українську оборонну промисловість із заморожених активів РФ
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