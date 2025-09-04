Мінекономіки та бізнес запускають новий формат дерегуляції

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства спільно з бізнесом запускає новий формат взаємодії для дерегуляції – через платформу "Пульс" і дашборд бізнес-клімату.

Про це повідомив керівник міністр економіки Олексій Соболев під час зустрічі представників міністерства з бізнес-асоціаціями та Радою з питань підтримки підприємництва при президентові України.

"Запроваджуємо новий формат взаємодії: усі проблеми акумулюються через платформу 'Пульс' і відображаються у дашборді бізнес-клімату. Так уряд може системно реагувати, координувати роботу міністерств, ухвалювати рішення на рівні Міжвідомчої групи та Кабміну", – повідомив міністр.

За словами Соболева, за останні роки було переглянуто 1393 інструменти держрегулювання, з яких 456 підлягають скасуванню, а понад 350 уже скасовано.

Наразі команда міністерства працює над законопроєктами про "єДекларацію", нагляд і контроль, подальший розвиток "єДозволу" та запуск Регуляторного порталу.

Ініціативи спрямовані на швидкість, передбачуваність для бізнесу та зменшення адміністративного тиску.

До заходу долучилися представники Спілки українських підприємців (СУП), Торгово-промислової палати України (ТПП України), Федерації роботодавців України (ФРУ), Американської торговельної палати в Україні (AmCham), Української ради бізнесу та Ukrainian Food Retail Alliance.

Нагадаємо:

"Пульс" є цифровим інструментом, що надає бізнесу можливість оцінювати якість держпослуг і роботу держорганів.