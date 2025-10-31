Стало відомо, який відсоток українських споживачів вже підключені до теплопостачання

В Україні поступово підключають до систем теплопостачання соціальні об'єкти та житловий фонд. Наразі з опаленням понад 62% споживачів.

Про це повідомив т.в.о. голови Державної інспекції енергетичного нагляду Анатолій Замулко.

"Попри складнощі більшості регіонів вдалося підготуватися вчасно. Теплопостачальні організації виконали свої обов'язки щодо підготовки до опалювального періоду, провели ремонтну кампанію і випробування своїх мереж", – зазначив він.

За його словами, під час перевірок інспекторами Держенергонагляду виявлено близько 3,5 тисячі зауважень до стану енергетичних об'єктів, переважну більшість з яких уже усунуто.

"Питання резервного живлення постало гостро ще минулого року. Завдяки гуманітарній допомозі та підтримці донорів ми отримали значну кількість генераторів, які розподілено між об'єктами теплової генерації та соціальними установами", – розповів Замулко.

Як він зазначив, громади також створюють запаси палива для підтримки роботи теплопостачальних об'єктів у разі тривалих відключень.

"Можемо констатувати, що практично всі об'єкти теплопостачання забезпечені резервними джерелами живлення. Це дає певну надію на те, що навіть у випадку глобальних обмежень система зможе витримати навантаження", – наголосив т.в.о. голови Держенергонагляду.

Нагадаємо:

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні опалювальний сезон розпочнеться 28 жовтня.

З 28 жовтня в Україні 13 областей вже розпочали поступове підключення теплопостачання до житлових будинків.



