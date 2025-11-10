ОГП стверджує, що захистив київський музей у Пирогові від хаотичної забудови

Офіс Генерального прокурора забезпечив відновлення охоронних зон навколо Національного музею народної архітектури та побуту України в Пирогові у Києві.

Раніше суд задовольнив позов прокуратури та визнав незаконним наказ Міністерства культури і туризму України, яким було зменшено охоронні зони музею.

На виконання цього рішення видано новий наказ від 12 жовтня 2025 року, яким затверджено науково-проєктну документацію із визначенням меж і режимів використання територій та зон охорони пам'яток.

"Це означає, що прилеглі землі навколо Пирогова тепер захищені від хаотичної забудови, яка могла б порушити гармонію природного ландшафту, зашкодити музейній експозиції або зруйнувати дерев'яні архітектурні пам'ятки XVI–XX століть", - йдеться в повідомленні.

"За позовом Офісу Генерального прокурора виконання цього судового рішення стало завершальним етапом тривалої боротьби за збереження унікального ландшафту та цілісності музейної експозиції навколо Музею просто неба", – зазначено в ОГП.

Музей у Пирогові є одним із найбільших етнографічних музеїв просто неба в Європі, де зібрано понад дві сотні автентичних споруд з різних регіонів України.