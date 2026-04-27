В Україні змінили вимоги щодо впливу на довкілля

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства врегулювало питання неправомірних вимог щодо проходження оцінки впливу на довкілля (ОВД) для проєктів із відновлення зрошення на чинних меліоративних системах.

Про це повідомила Асоціація організацій водокористувачів (АОВК), передає "Інтерфакс-Україна".

У галузевому об'єднанні наголосили, що проходження ОВД відтепер не потрібне, якщо гідротехнічна меліорація здійснюється в межах уже введених в експлуатацію систем без їх розширення чи зміни проєктних параметрів.

Раніше вимоги проходження такої оцінки у подібних випадках суттєво гальмували відновлення зрошення.

"Це знімає важливу бюрократичну перепону та створює більш передбачувані умови для розвитку галузі. Питання ініціювали в межах проєкту зі зміцнення спроможності ОВК, який АОВК реалізує за підтримки Програми АГРО, що фінансується урядом США", – наголосило бізнес-об'єднання.

Асоціація закликала агровиробників повідомляти про випадки, якщо на місцях і надалі вимагатимуть проходження ОВД у таких ситуаціях.

Нагадаємо:

Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче- та фруктосховищ.