В Україні оновили умови грантових програм для агросектору: що змінилось

Уряд оновив механізми надання грантів для розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства, тепличного господарства, а також будівництва овоче- та фруктосховищ.

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Передбачається низка новацій, зокрема:

запроваджується обов'язкова перевірка отримувачів фінансування відповідно до вимог Рамкової угоди між Україною та ЄС;

отримувачі грантів мають інформувати про джерело фінансування з використанням емблеми ЄС та маркування "фінансується Європейським Союзом – Ukraine Facility";

встановлюється заборона на надання грантів суб'єктам, які перебувають під санкціями ЄС.

Крім того, запроваджена градація місткості сховищ, що відкриває доступ до фінансування для малих господарств, а також розширено перелік регіонів, придатних для вирощування мигдалю.

Як інформує відомство, гранти надаватимуться виключно на нове будівництво овоче- та фруктосховищ на земельних ділянках. Мінімальна потужність об'єктів – від 500 тонн одночасного зберігання. Максимальний розмір гранту становить до 20 млн грн і залежить від місткості:

від 500 тонн – до 4 млн грн;

від 1500 тонн – до 7 млн грн;

від 3000 тонн – до 10 млн грн;

від 6000 тонн – до 20 млн грн.

Передбачено й вимоги до створення робочих місць: для сховищ від 500 тонн – щонайменше 6 постійних працівників, від 1500 тонн – не менше 8, понад 3000 тонн – не менше 12, понад 6000 тонн – не менше 16 працівників.

Окремо уточнені напрями використання грантів і посилений контроль за витратами: запроваджується обов'язкова експертиза кошторисної частини проєктів, а також додатковий нагляд за вартістю обладнання та матеріалів, зазначили в Мінекономіки.

У Державному аграрному реєстрі (ДАР) діяла грантова програма для агропідприємств, спрямована на розвиток агрегаційних моделей у секторі ягідництва та овочівництва.