В Україні позапланово перевірятимуть виконання будівельних норм на безбар’єрність

Кабмін підтримав зміни до постанови, які дозволяють органам державного архітектурно-будівельного контролю проводити позапланові перевірки на окремих об'єктах під час воєнного стану.

Про це повідомляє Мінрозвитку.

Після початку повномасштабної війни державний контроль у сфері будівництва було тимчасово призупининено, щоб не створювати зайвого навантаження на бізнес і громади.

Водночас законодавством була передбачена можливість проведення позапланових перевірок, але лише за рішенням профільного органу державної влади. У сфері будівництва таким органом є Мінрозвитку.

Запропоновані зміни спрощують механізм державного нагляду – перевірки зможуть здійснюватися напряму на визначених об'єктах, без окремого рішення профільного Міністерства. Однак такі перевірки дозволятимуться лише у двох випадках:

якщо необхідно перевірити дотримання вимог доступності для людей з інвалідністю, батьків із візочками, людей старшого віку та інших маломобільних груп населення.

якщо будівництво фінансується з державного або місцевих бюджетів.

Перевірки здійснюватимуться лише на безпечних територіях, де не ведуться бойові дії.

Нагадаємо:

Безбар'єрність закладається у всі нові будівельні проєкти, посилення контролю допоможе гарантувати, що кожен об'єкт буде доступний і зручний для всіх.