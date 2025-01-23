Уряд розглядає можливість продажу частки "Укрнафти"

Україна готова розглядати продаж держаного Sense Bank і приватизацію частки "Укрнафти".

Про це сказала перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко в інтервʼю Forbes Ukraine.

Видання пише, що, за словами Свириденко, цьогоріч на економічний форум в Давос Україна привезла конкретні проєкти.

"Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки "Укрнафти", яка вкрай потребує модернізації", – зазначила урядовиця.

Що стосується "Укрнафти", то обговорення лише розпочалось, уточнила вона.

"Там, де приватний сектор може ефективно відновити і модернізувати збиткові компанії, має працювати ринок", – наголосила Свириденко.

Нагадаємо:

На початку листопада 2022 року компанія "Укрнафта", пов'язана з Ігорем Коломойським, була відчужена в державну власність.